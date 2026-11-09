Αρχαίο DNA αποκαλύπτει τη στενή σχέση Βίκινγκς και Αγγλοσαξόνων: Η άγνωστη μετανάστευση πριν από 4.000 χρόνια

Μελέτη σε περισσότερα από 4.500 αρχαία γονιδιώματα φέρνει στο φως άγνωστες μετακινήσεις πληθυσμών και νέα στοιχεία για την προέλευση των γερμανικών και κελτικών γλωσσών

Μια απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα στους Βίκινγκς και τους Αγγλοσάξονες, αλλά και μια άγνωστη μέχρι σήμερα μετανάστευση πριν από περίπου 4.000 χρόνια, αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν ανέλυσαν το DNA περισσότερων από 4.500 ανθρώπων που έζησαν στην Ευρώπη από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, πριν από περίπου 5.000 χρόνια, μέχρι το τέλος της Εποχής των Βίκινγκς. Συνδυάζοντας τα γενετικά δεδομένα με αρχαιολογικά ευρήματα και γλωσσολογικές ενδείξεις, οι επιστήμονες επιχείρησαν να ανασυνθέσουν την εξάπλωση των γερμανικών και κελτικών γλωσσών στην Ευρώπη.



Η σύνδεση Βίκινγκς και Αγγλοσαξόνων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορά μια μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών πριν από περίπου 1.500 χρόνια. Άνθρωποι από τη σημερινή βόρεια Γερμανία μετακινήθηκαν προς τη Δανία και τη νότια Σουηδία, σε μια περίοδο που συμπίπτει χρονικά με την εμφάνιση της Παλαιάς Νορδικής γλώσσας. Η ανακάλυψη ενισχύει την εικόνα μιας στενής ιστορικής σχέσης ανάμεσα στους Δανούς και Σουηδούς Βίκινγκς και τους πληθυσμούς της βόρειας Γερμανίας, οι οποίοι είχαν επίσης συμβάλει στη διαμόρφωση των Αγγλοσαξόνων στη Βρετανία. «Αυτή η μετανάστευση αποτέλεσε πραγματική έκπληξη. Αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι δεν την είχαν προβλέψει», ανέφερε ο επικεφαλής της μελέτης, Χιου Μακόλ, από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.



Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια μέχρι πρότινος άγνωστη μετακίνηση ανθρώπων από την περιοχή της Βαλτικής προς τη σημερινή Σουηδία, πριν από περίπου 4.000 χρόνια. Οι πληθυσμοί αυτοί φαίνεται πως έφεραν μαζί τους πρώιμες μορφές γερμανικών γλωσσών, οι οποίες εξαπλώθηκαν στη Σκανδιναβία μέσα στους επόμενους αιώνες. Το εύρημα τοποθετεί την άφιξη αυτών των γλωσσών στη βόρεια Ευρώπη περισσότερο από 1.000 χρόνια αργότερα σε σχέση με όσα υποστήριζε η μέχρι σήμερα επικρατούσα θεωρία.

Νέα δεδομένα προκύπτουν και για τις κελτικές γλώσσες, οι οποίες σήμερα επιβιώνουν σε περιοχές της Ιρλανδίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βρετάνης. Ενώ οι επιστήμονες διαφωνούσαν για το αν η κοιτίδα τους βρισκόταν στη δυτική ή στην κεντρική Ευρώπη, η νέα μελέτη ενισχύει την εκδοχή ότι προήλθαν από την Κεντρική Ευρώπη. Οι ερευνητές διευκρινίζουν, πάντως, ότι το DNA από μόνο του δεν μπορεί να αποκαλύψει ποια γλώσσα μιλούσε ένας άνθρωπος. Για τον λόγο αυτό, η συνδυαστική μελέτη γενετικών, αρχαιολογικών και γλωσσολογικών δεδομένων θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση των μετακινήσεων και των πολιτισμικών επαφών στην Ευρώπη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ