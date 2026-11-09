Το «Σ’ αγαπώ» της Savina φτερουγίζει πάνω από την καρδιά μας

Το Gazzetta άκουσε το νέο single, «Σ’ αγαπώ», της Savina, μιας καλλιτέχνιδας που πάντα έχει κάτι να πει.

Η πιο δύσκολη φράση, αυτή που δεν μπορείς να την πεις δυνατά και αν το κάνεις πρέπει να είσαι έτοιμος/ή για όλα. Η ζωή δεν είναι έτσι όπως τη ζούμε, αλλά όπως τη θυμόμαστε και έτσι την εξιστορούμε. Και δεν υπάρχει πιο δυνατή αίσθηση από την όσφρηση, το άρωμα, της αγάπης. Είναι το απαλό, το λεπτό, το βαρύ, μεθυστικό, το δροσερό, το σωματικό, το πονεμένο, το σκληρό, το μωρουδιακό, το συντροφικό, το φυσικό, το τεχνητό, το απελπισμένο, το γεμάτο ελπίδα, το απονενοημένο, το εντυπωσιακό, το εύθραυστο, το συμπαγές, το άγνωστο, το ξαφνικό, το αναμενόμενο, το αισθησιακό.

Όταν λες αυτό που ακούς σε ένα τραγούδι, όταν το λες σε αυτόν που είσαι μαζί και πάντα θα είσαι, τότε ο κόσμος αλλάζει και ας μην φαίνεται. Ο κόσμος μετατοπίζεται και ας μη γίνεται αισθητή η κίνηση. Ένα ευλογημένο νερό κυλά μέσα σου και φτιάχνει δάση με το χρώμα του ανθρώπου που αγαπάς. Και όταν ριζώνει αυτός ο κόσμος, δεν φεύγει ποτέ, ακόμα κι όταν οι ρίζες του κοπούν. Η Savina, λοιπόν, παίρνει τη ζεστή φωνή της, το ευαίσθητο και φωτεινό της βλέμμα και λέει, τολμά τη μοναδική φράση που μας κρατά ακόμα παιδιά: «Σ’ αγαπώ» και το νέο single φτερουγίζει πάνω από την καρδιά μας.

Αγαπά αυτό που κάνει

Η Savina είναι καλλιτέχνιδα που αγαπά πάρα πολύ αυτό που κάνει, δημιουργεί με την καρδιά και την ευαισθησία της. Ανήκει σε αυτούς τους τραγουδοποιούς που τους αρκεί μια κιθάρα, ένα μικρόφωνο και μια γενναιόδωρη εξομολογητική διάθεση. Λειτουργεί «ερασιτεχνικά», είναι ο εραστής αυτού που λατρεύει και αυτό είναι η επικοινωνία με τον εαυτό της και τους άλλους μέσω της μουσικής της. Το μεγαλύτερο «όπλο» της είναι η φωνή της που έχει σώμα θελκτικό, αληθινό, βαθιά ανθρώπινο. Η Savina έχει την ικανότητα να σε αγγίζει με ό,τι κάνει και αυτό δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα.

Στο «Σ’ αγαπώ» ο αισθησιασμός είναι πηγαίος και το συναίσθημα ατόφιο. Ακούς το τραγούδι και νιώθεις ότι είσαι εσύ, το δωμάτιο σου και ο κόσμος όλος! Αν το δούμε εντελώς ξέφρενα θα λέγαμε ότι εδώ έχουμε ένα καψουροτράγουδο της αθέατης όψης. Τι εννοούμε; Τα γνωστά αισθαντικά, ερωτικά, παθιασμένα, κομμάτια του λαϊκού ρεπερτορίου κρύβουν την ησυχία και το ημίφως που τα δημιούργησε. Ε, η Savina με το δικό της «Σ’ αγαπώ» εισβάλλει αθόρυβα ξεχασμένο μέρος, εκεί που οι κουρτίνες είναι κλειστές, το χαλί φθαρμένο και εσύ ακουμπάς με την πλάτη στην ντουλάπα και μονολογείς, τραγουδάς τον ψίθυρο της Savina.

Βαθιά ατμοσφαιρικό

Το νέο της single είναι βαθιά ατμοσφαιρικό, συνδυάζει κινηματογραφικές εικόνες του νέου ελληνικού σινεμά (π.χ Στρέλλα) και μια διαχρονική μουσική απεύθυνση που ακουμπά στους κανόνες της μπαλάντας. Εδώ, πέρα από το κλασικό υπόβαθρο, καθαροί ήχοι, κυρίως κιθάρας και κρουστών, ακούμε weird space ρευστούς ήχους, προσθήκες. Όσον αφορά την αφήγηση της Savina, είναι γεμάτη από τα «λάθη» της φωνής που αγάπα και θέλει να εκφράσει αυτό το πανίσχυρο συναίσθημα. Οι στίχοι είναι προσωποκεντρικοί και συλλογικοί την ίδια στιγμή, μια και ο άγνωστος παραλήπτης του «Σ’ αγαπώ» μπορεί να είναι ο καθένας/καθεμία από εμάς. Η Savina αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητά της να μπαίνει σε διάφορους μουσικούς κόσμους και ό,τι μας δίνει από καρδιάς. Respect.

*Η Savina σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

