«Φοβάμαι»: Με τη Savina δεν φοβάσαι τίποτα!

H πολυσχιδής καλλιτέχνιδα Savina μας δίνει το καινούργιο της single, «Φοβάμαι», που είναι γεμάτο αισθησιασμό, ευαισθησία και ομορφιά.

Το καλοκαιρινό αεράκι στης πόλη της μπαλκόνι τη σκόνη απλώνει και το τσιμέντο μαλακώνει και αυτή, η φωνή της, να είναι εκεί! Ένα ήχος πνευστός ακούγεται, σαξόφωνο μάλλον, και η ματιά ταξιδεύει στις γλυκές νύχτες του χθες και στα αθώα, νοσταλγικά, χρόνια του αύριο και στις στιγμές που θες. Και μετά έρχονται τα κελαϊδίσματα των πουλιών που σε τεντωμένο σύρμα κάθονται και χαίρονται που πετάνε πάνω από το ρεύμα και πάνω από τα ανθρώπινα χαλάσματα. Κάθεσαι στον προσωπικό σου χώρο προαυλισμού και μέσα από τα κάγκελα που μόνος έβαλες στη ζωή σου, κοιτάς τη θέα που έχεις και κυρίως αυτήν που δεν έχεις. Θες να γίνεις το αεράκι, ο πνευστός ήχος και το φτερούγισμα των πουλιών…



Η κόρνα του αυτοκινήτου σε επαναφέρει στο σήμερα της πρωτεύουσας που σου δίνει λίγα και σου παίρνει τα πάντα! Δεν υπάρχει το ταξίδι της νωχελικής, γλυκιάς, μουσικής. Δεν υπάρχει το πουλί που κοιτά την πόλη. Αυτό αδιαφορεί για σένα και τα «κατορθώματά» σου. Η ελευθερία για τον άνθρωπο είναι πρώτα σκέψη και μετά πράξη και στον απόηχο αυτής της διαπίστωσης «σκάει» το κομμάτι «Φοβάμαι» από τη Savina. Ο χρόνος αλλάζει για λίγο συμπεριφορά και συνεχίζει την πορεία του με τα απολύτως απαραίτητα: την αλήθεια και την ομορφιά του τραγουδιού.

Ατμοσφαιρικά vibes που σε ταξιδεύουν



Η Savina είναι ξεχωριστή περίπτωση στη σημερινή μουσική σκηνή. Ανήκει σε μια soul, ποπ, indie ροκ κατηγορία. Έχουμε ξαναγράψει ότι είναι από την Αλβανία και ζει στην Αθήνα. Αυτό έχει σημασία, μια και αυτή η δύναμη, η ενέργεια, η καθαρότητα, που βγάζει στη ερμηνεία της έχει κάποια ισχυρά, κοινά, ταυτοτικά στοιχεία των δύο τόπων της. Αμεσότητα, ενάργεια και ένταση διακρίνουν καθετί που κάνει. Εδώ έχουμε μια καλλιτέχνιδα που αγαπάει απόλυτα αυτό που κάνει, πασχίζει να το κάνει με αξιοπρέπεια και πάθος και δουλεύει ασταμάτητα. Οι δυο λαοί, Έλληνες, Αλβανοί, τα έχουν όλα αυτά και όταν αντέχουν τις πρακτικές δυσκολίες, διαπρέπουν.



Η Savina είναι παράδειγμα ήθους, εργατικότητας και διαρκούς αναζήτησης της έμπνευσης που θα αναδείξει την κρυστάλλινη φωνή της. Σε αυτό το single έχει στήσει ένα μουσικό κόσμο γεμάτο ατμοσφαιρικά vibes που σε πάνε σε μέρη μαγικά, ονειρεμένα και σίγουρα πιο αθώα απ’ αυτά που ζούμε. Το κομμάτι αποπνέει ρομαντισμό και ευαισθησία που σε κάνει να νιώθεις τόσο κοντά με την καλλιτέχνιδα και άνθρωπο Savina. Το «Φοβάμαι» στοχεύει στην ουσία της ύπαρξης και της συνύπαρξης… Απλό, λιτό, όμορφο.

Η φωνή της δεν «τσακίζει» πουθενά



Το «Φοβάμαι» ξεδιπλώνεται πάνω σε chill out ήχους και στην αισθησιακή προσέγγιση που τόσο έντονα δίνει το σαξόφωνο. Το ηχοτοπίο του τραγουδιού λικνίζεται, γίνεται ρευστό και έρχεται μετά η κρυστάλλινη φωνή της Savina που ενώνει τα πάντα και σε κάνει να την ακούσεις με προσοχή και αληθινό ενδιαφέρον. Η φωνή της δεν «τσακίζει» σε κανένα σημείο, μένει καθαρή ως το τέλος. Μάλιστα, αυτό που ακούτε βγήκε με τη μια, one take! Όσον αφορά τους στίχους, η Savina στρέφεται σε αληθινές, ουσιαστικές, αγωνίες που όλοι έχουμε. Η συντροφιά, η εμπιστοσύνη, η φροντίδα, η αγάπη, όλα αυτά που συνθέτουν την άυλη και ευαίσθητη, συναισθηματική, πλευρά του εαυτού μας. Η Savina φοβάται μην χαθεί, να μην αγαπηθεί… Καλλιτεχνικά δεν πρόκειται να χαθεί γιατί έχει τέτοια έκταση η φωνή της, τέτοια καθαρότητα που σίγουρα θα βρίσκει τους ανθρώπους και την καρδιά τους.

*Η Savina σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

