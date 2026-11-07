Paradise Lost: Πέντε ξεχωριστές ιστορίες με αφορμή την επιστροφή τους στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου

Οι Paradise Lost επιστρέφουν στην Αθήνα για μία συναυλία στο Floyd Live Music Venue

Οι Paradise Lost έρχονται στην Αθήνα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, για μία συναυλία στο Floyd Live Music Venue. Το βρετανικό συγκρότημα, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη metal σκηνή, επιστρέφει με αφορμή τη μουσική του διαδρομή και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Ascension (2025).

Με περισσότερα από 35 χρόνια μουσικής παρουσίας, οι Paradise Lost έχουν εξερευνήσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, από το death/doom metal μέχρι το gothic rock και την ηλεκτρονική μουσική. Με αφορμή την επικείμενη εμφάνισή τους στην ελληνική πρωτεύουσα, υπάρχουν πέντε ιστορίες που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της πορείας τους.

Το Gothic και η καθοριστική συμβολή του στο Gothic Metal

Η κυκλοφορία του Gothic το 1991 αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους Paradise Lost και το Gothic Metal. Το συγκρότημα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους του συγκεκριμένου μουσικού είδους, με τον δίσκο να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου που ακολούθησε.

Ο συνδυασμός των heavy death/doom riffs, των brutal φωνητικών του Nick Holmes, των ατμοσφαιρικών πλήκτρων και των γυναικείων φωνητικών δημιούργησε ένα ιδιαίτερο ηχητικό αποτέλεσμα, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέχεια του είδους.

2. Το Host και η επιρροή των Recoil

Το 1999, οι Paradise Lost κυκλοφόρησαν το Host, έναν δίσκο που σηματοδότησε την απομάκρυνσή τους από τον γνώριμο metal ήχο. Αυτή τη φορά, στράφηκαν προς το synth-pop και την ηλεκτρονική μουσική, προκαλώντας συζητήσεις μεταξύ των οπαδών τους.

Πολλοί συνέκριναν τον δίσκο με τη μουσική των Depeche Mode. Ωστόσο, ο κιθαρίστας Greg Mackintosh είχε αποκαλύψει ότι μεγαλύτερη επιρροή για τη συγκεκριμένη μουσική κατεύθυνση αποτέλεσε το Recoil, το ηλεκτρονικό μουσικό project του Alan Wilder.

3. Η ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό

Η σχέση των Paradise Lost με την Ελλάδα έχει τις ρίζες της στην πρώτη τους επίσκεψη στη χώρα μας, το 1992.

Ο κιθαρίστας Aaron Aedy έχει αναφερθεί σε μια εμπειρία που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: το ελληνικό κοινό τραγουδούσε ακόμη και τις μελωδίες της κιθάρας! Μια αντίδραση που τον εξέπληξε και έκανε την Ελλάδα έναν ξεχωριστό προορισμό για τον ίδιο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης σχέσης του συγκροτήματος με τους Έλληνες fans.

4. Η λογοτεχνική προέλευση του ονόματός τους

Το όνομα Paradise Lost προέρχεται από το ομώνυμο επικό ποίημα του Άγγλου ποιητή John Milton, το οποίο εκδόθηκε το 1667.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πίσω από την επιλογή του. Όπως είχε αποκαλύψει ο Nick Holmes σε συνέντευξή του, κανένα από τα μέλη του συγκροτήματος δεν είχε διαβάσει το έργο του Milton! Αυτό που τους κέρδισε ήταν η θεματολογία του, αλλά και το γεγονός ότι το Paradise Lost αποτελούσε ένα ασυνήθιστο όνομα για μια death metal μπάντα.

5. Περισσότερα από 35 χρόνια μουσικής εξέλιξης

Από το εμβληματικό Gothic μέχρι το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, Ascension (2025), οι Paradise Lost συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο τους, χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Με 17 studio albums στο ενεργητικό τους, έχουν κινηθεί ανάμεσα στο doom/death metal και το gothic rock, ακολουθώντας διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις στη διάρκεια της καριέρας τους. Η πορεία τους αποτυπώνει τη μουσική εξέλιξη ενός συγκροτήματος που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό όνομα της metal σκηνής.

Οι Paradise Lost δίνουν ραντεβού με το ελληνικό κοινό την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στο Floyd Live Music Venue, στην Πειραιώς 117, στην Αθήνα.

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