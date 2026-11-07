Έστειλαν μπανάνες και κουβέρτες με drones στους 200 χιμπατζήδες μετά τις ιστορικές πλημμύρες στη Φλόριντα (vid)

Οι πρωτοφανείς πλημμύρες έκαναν σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση σε καταφύγιο της Φλόριντα, με τους εργαζόμενους να επιστρατεύουν drones για να μεταφέρουν τρόφιμα και εφόδια στους χιμπατζήδες

Οι μπανάνες και οι κουβέρτες έφταναν από τον αέρα και οι παραλήπτες δεν ήταν άνθρωποι, αλλά χιμπατζήδες. Σε ένα καταφύγιο στη Φλόριντα, όπου οι πλημμύρες έχουν κάνει δύσκολη την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι επιστράτευσαν drones για να εξασφαλίσουν ότι περισσότερα από 200 διασωθέντα ζώα θα συνεχίσουν να έχουν τροφή και τα απαραίτητα εφόδια.

Ένα από τα βίντεο που καταγράφηκαν δείχνει έναν χιμπατζή να πλησιάζει το σημείο όπου προσγειώνεται το drone, να παίρνει τη σακούλα με τις μπανάνες και να αρχίζει να τρώει. Πίσω από το ασυνήθιστο στιγμιότυπο βρίσκεται μια επιχείρηση που δοκιμάζει τις αντοχές του προσωπικού, καθώς το καταφύγιο αντιμετωπίζει τη χειρότερη πλημμύρα των τελευταίων 25 ετών.

Μπανάνες από τον αέρα

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα drone μεταφέρει μια χάρτινη σακούλα με τρόφιμα και την αφήνει κοντά σε έναν χιμπατζή. Το ζώο πλησιάζει, παίρνει μια μπανάνα και αρχίζει να την τρώει, χωρίς να φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από τον ασυνήθιστο τρόπο παράδοσης. Σε άλλο στιγμιότυπο, ένας χιμπατζής βρίσκεται πάνω σε μια κουβέρτα που είχε επίσης μεταφερθεί με drone.

Το σημαντικό είναι ότι οι χιμπατζήδες δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο από τα νερά. Ζουν σε ειδικά διαμορφωμένα νησιά, όπου υπάρχουν χώροι φιλοξενίας και φροντίδας σε υψηλότερα σημεία. Η διευθύντρια του καταφυγίου, Άνα Πάουλα Ταβάρες, διαβεβαίωσε ότι τα ζώα είναι ασφαλή. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην πρόσβαση των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις και στη μεταφορά των απαραίτητων προμηθειών.

Η χειρότερη πλημμύρα σε 25 χρόνια

Το Save the Chimps εκτείνεται σε περίπου 150 στρέμματα και φιλοξενεί περισσότερους από 200 χιμπατζήδες που έχουν διασωθεί από εργαστήρια ερευνών, τη βιομηχανία του θεάματος και το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων. Η περιοχή δέχθηκε περίπου 48 εκατοστά βροχής, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα της έκτασης να καλυφθούν από νερό. Σύμφωνα με τον διευθυντή εγκαταστάσεων, Μαρκ Γιοχάναν, πρόκειται για τη χειρότερη πλημμύρα που έχει αντιμετωπίσει το καταφύγιο στα 25 χρόνια λειτουργίας του στο Φορτ Πιρς.

Η καθημερινότητα των εργαζομένων άλλαξε απότομα. Για να φτάσουν σε διάφορα σημεία χρησιμοποιούν τρακτέρ και οχήματα με ρυμουλκούμενα, ενώ η κατάσταση του εξοπλισμού δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια. Σχεδόν 15 ηλεκτρικά αμαξίδια του καταφυγίου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά τροφίμων, εφοδίων και προσωπικού, τέθηκαν εκτός λειτουργίας αφού βρέθηκαν μέσα στα νερά.

Προβλήματα παρουσίασε και ένα ειδικό όχημα για δύσβατα και πλημμυρισμένα εδάφη, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο καταφύγιο. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση υπογραμμίζει ότι οι χιμπατζήδες εξακολουθούν να λαμβάνουν την τροφή, τα φάρμακα, τις κουβέρτες και τη φροντίδα που χρειάζονται καθημερινά. Όπως ανέφερε ο Γιοχάναν, το προσωπικό έχει καταφέρει να διατηρήσει την περίθαλψή τους χωρίς διακοπή.

Έκκληση για βοήθεια

Η υποχώρηση των νερών δεν αναμένεται να λύσει αμέσως τα προβλήματα. Το καταφύγιο χρειάζεται κατάλληλα οχήματα με τετρακίνηση και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και να μεταφέρουν προμήθειες. Η διοίκηση απευθύνθηκε στην τοπική κοινότητα ζητώντας προσωρινή παραχώρηση ή ενοικίαση τέτοιων οχημάτων, αλλά και οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο Γιοχάναν περιέγραψε την κατάσταση ως μια δύσκολη προσπάθεια που απαιτεί συνεργασία από όλους. Παρά τα εμπόδια, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πηγαίνουν στο καταφύγιο και να φροντίζουν τα ζώα, ακόμη κι όταν η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

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