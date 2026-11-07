Ζήτησε από τη φίλη της να μοιραστούν τον λογαριασμό και εκείνη τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη»: «Της είχα πληρώσει τα πάντα, αλλά...»

Η 24χρονη φίλη της τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη» επειδή της ζήτησε να μοιραστούν τον λογαριασμό σε εστιατόριο, παρά το γεγονός ότι της κάλυπτε όλα τα έξοδα στο παρελθόν.

26χρονη μοιράστηκε την εμπειρία της στο Reddit, εξηγώντας ότι διατηρεί φιλία άνω των δύο ετών με την 24χρονη φίλη της, την οποία αναφέρει ως P, συμπεριφερόμενη σε αυτήν σαν σε μικρότερη αδελφή.

Παρά το γεγονός ότι ζούσαν κοντά στην ίδια πόλη, η 26χρονη δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη γενέτειρα της P, καθώς η φίλη της περιέγραφε τους γονείς της ως τοξικούς. Αντίθετα, την είχε φιλοξενήσει δύο φορές στο σπίτι των δικών της γονιών. Κατά την πρώτη επίσκεψη της τον περασμένο χειμώνα, η 26χρονη την παρέλαβε η ίδια, της αγόρασε λουλούδια και σοκολάτες, ενώ παρήγγειλε έτοιμο φαγητό εστιατορίου επειδή η φίλη της το προτιμούσε από το σπιτικό.

Τελευταίο και σημαντικό, κατά τη διάρκεια της διήμερης διαμονής, η οικοδέσποινα πλήρωσε όλα τα γεύματα και τις εξόδους χωρίς να ζητήσει ούτε ένα ευρώ.

«Απαράδεκτη φίλη»

Η δεύτερη επίσκεψη της P συνέπεσε με την επέτειο των γονιών της 26χρονης. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς ημέρα, ο σύντροφος της 26χρονης τη χώρισε, αφήνοντάς την σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Λόγω της συναισθηματικής φόρτισης, αδυνατούσε να την παραλάβει, ζητώντας της να μεταβεί μόνη της στο σπίτι, γεγονός που δυσαρέστησε εμφανώς τη φίλη της.

Παρά τον χωρισμό, η 26χρονη προσφέρθηκε να μαγειρέψει, αλλά τελικά παρήγγειλε φαγητό αφού η P το πρότεινε, ενώ της αγόρασε ξανά σοκολάτες. Την επόμενη μέρα, παρά τη στενοχώρια της, η 26χρονη συνόδευσε την P σε εστιατόριο της επιλογής της, καλύπτοντας τα έξοδα ταξί και το γεύμα.

Αφού την άφησε στον σταθμό του τρένου την επόμενη μέρα, η 26χρονη της έστειλε μήνυμα ζητώντας το μισό ποσό του λογαριασμού του εστιατορίου. Η P αντέδρασε έντονα μέσω κλήσης: «Ήμουν καλεσμένη σου. Πώς μπορείς να μου ζητάς να μοιραστούμε τον λογαριασμό όταν έκανα την προσπάθεια να σε επισκεφθώ και εσύ δεν ήρθες καν να με πάρεις;».

Παράλληλα, η P την κατηγόρησε ότι είναι απαράδεκτη φίλη επειδή δεν την είχε επισκεφθεί ποτέ στη δική της πόλη, αγνοώντας το γεγονός ότι η οικοδέσποινα βίωνε έναν φρέσκο χωρισμό και είχε ήδη καλύψει όλα τα υπόλοιπα έξοδα μετακινήσεων και δώρων.

Κύμα συμπαράστασης από τους χρήστες του Reddit: «Είναι τοξική»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, με τους χρήστες να υποστηρίζουν συντριπτικά την 26χρονη και να κατακρίνουν τη στάση της φίλης της:

«Είχα κι εγώ μια τέτοια φίλη που έμεινε στο σπίτι μου για μια εβδομάδα. Έκανα τα πάντα για εκείνη πλήρωσα λογαριασμούς, η μαμά μου μαγείρεψε φαγητό, ο φίλος μου πλήρωσε όλα τα φαγητά της και άλλα έξοδα όταν βγαίναμε έξω και ακόμα και η μαμά της αγόρασε πολλά σνακ όταν πηγαίναμε στον κοιτώνα. Τώρα με θάβει σε άλλους και ούτε καν μου χαμογελάει. Πάντα πηγαίνω να της μιλήσω αλλά εκείνη πουλάει υφάκι», έγραψε μια χρήστης μοιραζόμενη παρόμοια εμπειρία.

«Αν ήθελες να μοιράσεις ολόκληρη την επίσκεψη, αυτό θα ήταν λίγο (όχι το πιο φιλόξενο) εφόσον φιλοξενείς και υποθέτω έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Αλλά ένας λογαριασμός, έλεος, έχει αρχίσει να θεωρεί πράγματα δεδομένα, έχω δει ανθρώπους σαν κι αυτήν», ανέφερε ένας άλλος σχολιαστής.

«Είναι τοξική, οι φίλοι δεν είναι καθόλου έτσι», παρατήρησε ένας άλλος χρήστης.

«Γιατί δεν μπορώ να βρω φίλες σαν εσένα;;; Παραλαβή στην ώρα μου; Λουλούδια; Δώρο σοκολάτες;;; Η μαμά σου να μαγειρεύει για μένα;;;; Τι στο καλό», κατέληξε ένας άλλος χρήστης εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη φιλοξενία της.

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