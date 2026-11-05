«Προσβάλει την κουλτούρα μου»: Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά σε πίτσα στην Αυστραλία

Τρεις φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια αρνήθηκε ο Ιταλός σεφ Davide Tamburella, o οποίος απολύθηκε από εστιατόριο στην Αυστραλία

Για πολλούς Ιταλούς, η προσθήκη ανανά στην πίτσα, αποτελεί σχεδόν γαστρονομική ιεροσυλία, για τον σεφ Davide Tumburella αποτέλεσα όμως ένα ζήτημα πολιτιστικής ταυτότητας. Η επιμονή του να μην εκτελεί παραγγελίες με το συγκεκριμένο υλικό, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την δουλειά του σε εστιατόριο στο Μπρίσμπεϊν.

Ο Ιταλός μάγειρας εργαζόταν στο εστιατόριο La Costa, από όπου απολύθηκε στις 20 Μαΐου, με την απόφαση να έρχεται περίπου δύο εβδομάδες αφότου ο εργοδότης του είχε ζητήσει να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με την απόδοσή του. Ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και η άρνησή του να προσθέτει ανανά στις πίτσες, όταν το ζητούσαν οι πελάτες.

«Περισσότερο από μια διαφωνία για ένα υλικό»

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, η στάση του σεφ δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο Tamburella προσέφυγε στην αρμόδια αυστραλιανή εργατική επιτροπή, αμφισβητώντας την απόλυσή του, και παραδέχθηκε ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια είχε αρνηθεί τρεις φορές να φτιάξει πίτσα με ανανά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε εξηγήσει στον εργοδότη του πόσο σημαντικό είναι για πολλούς Ιταλούς να μη συνδέεται το εθνικό τους φαγητό με τη συγκεκριμένη προσθήκη. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την απαίτηση να χρησιμοποιήσει ανανά ως προσβολή της κουλτούρας του.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης Elliot Ingram έδωσε διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, μιλώντας στη βρετανική Daily Mail, αναφέροντας πως η διαφωνία για την πίτσα ήταν μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης σειράς προβλημάτων. Κατά τον ίδιο, το ζήτημα αφορούσε την άρνηση του εργαζομένου να ακολουθήσει οδηγία της διεύθυνσης, έπειτα από αίτημα πελάτη. Στην απόφαση της απόλυσης, σύμφωνα με τον Ingram, καταγράφονταν επίσης ανησυχίες για ακατάλληλη γλώσσα, για περιστατικά έντασης κατά την εξυπηρέτηση πελατών και για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συναδέλφους του.

Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή του

Η εργατική επιτροπή δεν έκρινε επί της ουσίας αν ο Tamburella απολύθηκε δικαιολογημένα ούτε αξιολόγησε αναλυτικά τους λόγους που επικαλέστηκε η εργοδοσία. Η προσφυγή του απορρίφθηκε επειδή είχε κατατεθεί τον Ιούλιο, ενώ η προβλεπόμενη προθεσμία για την υποβολή της είχε λήξει στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Courier-Mail.

Έτσι, το βασικό ερώτημα για το αν η άρνηση ενός σεφ να εκτελέσει συγκεκριμένη παραγγελία μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης δεν απαντήθηκε από την επιτροπή. Στο μεταξύ, το La Costa έχει πλέον κλείσει οριστικά, ενώ ο Tamburella έχει επιστρέψει στην εργασία του, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, εργάζεται ως σεφ στο ιταλικό εστιατόριο Don Gino, επίσης στο Μπρίσμπεϊν.

Μια ματιά στον κατάλογο του νέου του εργοδότη αποκαλύπτει ότι δεν περιλαμβάνεται πίτσα με ανανά. Φαίνεται, λοιπόν, πως τουλάχιστον στο νέο του επαγγελματικό περιβάλλον η επίμαχη γαστρονομική διαφωνία δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί.

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