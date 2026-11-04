Ξεχάστε τα σακιά με άμμο: Το αντικείμενο που υπάρχει ήδη στο σπίτι σας και μπορεί να το προστατεύσει από τις πλημμύρες

Ένα απλό αντικείμενο που πιθανότατα υπάρχει ήδη σε κάποιο συρτάρι του σπιτιού μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό από τα παραδοσιακά σακιά με άμμο στην αντιμετώπιση πλημμυρών

Για δεκαετίες, τα σακιά με άμμο αποτελούσαν την πρώτη λύση που ερχόταν στο μυαλό για την προστασία των κατοικιών από τις πλημμύρες. Ωστόσο, νέα έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Hull στη Βρετανία δείχνει ότι ένα πολύ πιο απλό και οικονομικό υλικό, η μονωτική ταινία (duct tape), μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερο.

Η έρευνα έρχεται σχεδόν 20 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη Kingston upon Hull της Αγγλίας, στις 25 Ιουνίου 2007. Τότε, μέσα σε λίγες ώρες, έπεσαν περίπου 25 εκατοστά βροχής, ενώ μέσα σε μία ημέρα η περιοχή δέχθηκε ποσότητα νερού αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου μήνα. Το σύστημα αποστράγγισης της πόλης, το οποίο βασιζόταν σε αντλίες, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον όγκο του νερού. Περίπου 10.000 ακίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν και τα 98 σχολεία της περιοχής.

Η μονωτική ταινία περιόρισε τη διαρροή νερού έως και 98%

Οι ερευνητές εξέτασαν διαφορετικά υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των κατοικιών από πλημμύρες μικρού βάθους, με τη στάθμη του νερού να φτάνει περίπου τα 60 εκατοστά. Στις δοκιμές συμπεριλήφθηκαν σακιά με άμμο, συνθετικά σακιά, μονωτική ταινία, ταινία αλουμινίου και εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ. Τα υλικά τοποθετήθηκαν γύρω από τα κενά έξι διαφορετικών θυρών, κατασκευασμένων από συνηθισμένα υλικά, ενώ εξετάστηκαν τόσο πόρτες που ανοίγουν προς τα μέσα όσο και εκείνες που ανοίγουν προς τα έξω.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Το εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ είχε την καλύτερη επίδοση, περιορίζοντας τη διαρροή νερού κατά 99%. Αμέσως μετά ακολούθησε η μονωτική ταινία, με ποσοστό αποτελεσματικότητας 97%-98%. Αντίθετα, τα σακιά με άμμο περιόρισαν τη διαρροή μόλις κατά 70%, ενώ ακόμη και η λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος εφαρμογής ταινίας παρουσίασε καλύτερη επίδοση

Όπως εξηγεί ο Stuart McLelland του Πανεπιστημίου του Hull, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας FloodReady Review στη Βρετανία, τα σακιά με άμμο έχουν σημαντικούς πρακτικούς περιορισμούς. Είναι βαριά στη μεταφορά, απαιτούν αρκετή εργασία για να τοποθετηθούν και η απόρριψή τους γίνεται δυσκολότερη όταν έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα νερά πλημμύρας. Επιπλέον, τα περισσότερα νοικοκυριά δεν διαθέτουν απόθεμα σακιών για να τα χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αντίθετα, η μονωτική ταινία είναι ελαφριά, οικονομική και πιθανότατα υπάρχει ήδη σε κάποιο συρτάρι ή εργαλειοθήκη του σπιτιού. Ο McLelland επισημαίνει, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την κατάσταση της πόρτας και του πλαισίου της, την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, την ποιότητα της στεγανοποίησης και τις συνθήκες της πλημμύρας.

Δεν αποτελεί λύση για ακραία πλημμυρικά φαινόμενα

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά πλημμύρες μικρού βάθους και δεν μπορεί να προστατεύσει μια κατοικία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε περιπτώσεις έντονων πλημμυρών, το νερό μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στους τοίχους και στις κατασκευές, ενώ μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό από παράθυρα, σωληνώσεις και αποχετεύσεις.

Επιπλέον, τα σακιά με άμμο εξακολουθούν να έχουν χρησιμότητα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία φραγμάτων και την αλλαγή της πορείας του νερού. Όπως υπογραμμίζει ο ερευνητής, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και η εφαρμογή μέτρων προστασίας από ειδικούς.

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