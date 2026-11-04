Οι ιστορικές πρωτιές των αμερικανικών εκλογών: Ο «δικός μας» Κρις Πάπας, η πρώτη μαύρη κυβερνήτης και ο μουσουλμάνος γερουσιαστής (vid)

Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές έγραψαν ιστορία με σημαντικές πρωτιές εκπροσώπησης, αναδεικνύοντας τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άνδρα γερουσιαστή και την πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτη.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ανέδειξαν πρόσωπα που καταγράφουν σημαντικές πρωτιές στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Αν και οι περισσότερες από αυτές τις υποψηφιότητες προέρχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα, οι αναμετρήσεις διεύρυναν την πολιτική εκπροσώπηση σε πολλά επίπεδα.

Παρότι αρκετοί υποψήφιοι απέφυγαν να επικεντρώσουν την προεκλογική τους εκστρατεία στη φυλετική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, οργανώσεις υπεράσπισης των εκλογικών δικαιωμάτων χαιρετίζουν τη διεύρυνση της εκπροσώπησης στη δημοκρατία.

«Αυτές οι πρωτιές δείχνουν πώς αλλάζει η χώρα μας. Εδώ και χρόνια, οι έγχρωμες κοινότητες και η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα οργανώνονται, χτυπούν πόρτες, συνομιλούν με ψηφοφόρους και κάνουν τη δύσκολη δουλειά για τη διάσωση της δημοκρατίας μας. Αυτές οι νίκες οφείλονται σε αυτούς», δήλωσε η Αλέξις Άντερσον-Ριντ, πρόεδρος της οργάνωσης State Voices.

Οι νεοεκλεγέντες που έγραψαν ιστορία

Ο δικός μας Κρις Πάπας: Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας γερουσιαστής

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάπας, ελληνικής καταγωγής, κέρδισε την αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου.

Με τη νίκη του, ο Πάπας γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία, καταγράφοντας ένα ιστορικό ορόσημο: «Δεν είμαι υποψήφιος για να γράψω ιστορία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός δεν αποτέλεσε κεντρικό θέμα αντιπαράθεσης.

Κίσα Λανς Μπότομς: Η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης

Μια ακόμη ιστορική πρωτιά καταγράφηκε στην Τζόρτζια, όπου η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτης, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Ρικ Τζάκσον.

Η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αμερικανικής πολιτείας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη μη λευκή κυβερνήτη στην ιστορία της Τζόρτζια, σπάζοντας μια σειρά 83 προηγούμενων λευκών ανδρών κυβερνητών.

Στη Μινεσότα, η Ρεπουμπλικανή Λίζα Ντιμούθ αντιμετώπισε τη Δημοκρατική γερουσιαστή Έιμι Κλόμπουσαρ, σε μια αναμέτρηση που εξασφάλισε σε κάθε περίπτωση την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη στην ιστορία της πολιτείας.

Keisha Lance Bottoms has won the Georgia gubernatorial election, defeating Republican Rick Jackson. (via NBC) She becomes the first Black woman to be elected governor in U.S. history. https://t.co/Tmeb88LKMz November 4, 2026

Ντεμπ Χάαλαντ: Νίκη για την πρώτη αυτόχθονη κυβερνήτη

Στο Νέο Μεξικό, η Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ σημείωσε άλλη μία ιστορική επιτυχία κερδίζοντας τις εκλογές για τη θέση της κυβερνήτη απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Γκρεγκ Χαλ.

Η Χάαλαντ, μέλος της κοινότητας Λαγκούνα Πουέμπλο και πρώην υπουργός Εσωτερικών, γίνεται η πρώτη αυτόχθονη Αμερικανίδα που εκλέγεται κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας.

«Κάποιος πρέπει να είναι ο πρώτος. Απλώς δεν θέλω να είμαι η τελευταία, σωστά;», είχε δηλώσει στο Associated Press, τονίζοντας τη σημασία που έχει η εκπροσώπηση για τις αυτόχθονες κοινότητες: «Έχει πραγματικά σημασία. Δεν είναι απλώς ένα σύνθημα».

Deb Haaland has won the New Mexico governor’s race. She becomes the first Native American woman to be elected governor in U.S. history. https://t.co/bQbefhXyjf — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) November 4, 2026

Αμπντούλ Ελ Σαγέντ: Ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής

Στο Μίσιγκαν, ο προοδευτικός Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ Σαγέντ έδωσε σκληρή μάχη απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς για την έδρα της Γερουσίας και κατάφερε να βγει νικητής και να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής.

Ο πατέρας του, Μοχάμεντ, είναι Αιγύπτιος μετανάστης, ενώ μεγάλωσε και με τη μητριά του, Τζάκι, η οικογένεια της οποίας ζει στην κομητεία Γκράσιοτ του Μίσιγκαν από τον 19ο αιώνα.

"MICHIGAN, WE DID IT!" Abdul El-Sayed celebrates his projected U.S. Senate victory in Michigan, telling supporters he is “so proud and honored” to stand before them as senator-elect. El-Sayed, who repeatedly used the phrase “inshallah,” meaning “God willing,” throughout the campaign, reflects on his victory. Tune in to Fox News Channel now for live midterm election coverage. https://t.co/T1AlfixOkv — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Ιστορικές πρωτιές και για τους μαύρους κυβερνήτες: Ρεκόρ γυναικείων υποψηφιοτήτων για το Κογκρέσο και τις κυβερνήσεις

Οι εκλογές άλλαξαν σημαντικά τον χάρτη εκπροσώπησης των μαύρων Αμερικανών, με τον Γουές Μουρ να επανεκλέγεται στο Μέριλαντ και τον Μπάιρον Ντόναλντς να εκλέγεται στη Φλόριντα.

«Πρόκειται για μια μοναδική στιγμή», σημείωσε ο Γουές Μουρ, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι η παρουσία υποψηφίων από διαφορετικές κοινότητες να γίνει μια συνηθισμένη πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής γυναικών. Στο Ιλινόι, η Δημοκρατική Τζουλιάνα Στράτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ντον Τρέισι, καθιστώντας το Ιλινόι την πρώτη πολιτεία που εκπροσωπείται στη Γερουσία από δύο γυναίκες διαφορετικής φυλετικής καταγωγής.

Wes Moore takes the stage in Baltimore after being re-elected as Maryland's governor. DETAILS: https://t.co/Ja7DYReoMD https://t.co/EgeIzwVQeO — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) November 4, 2026

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