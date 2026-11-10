Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αποκάλυψαν υπόγεια «πόλη πυραύλων» στέλνοντας μήνυμα στις ΗΠΑ (vid)

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από μια αχανή υπόγεια «πόλη πυραύλων», στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παρά τις ενδείξεις για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε νέα επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε οπτικοακουστικό υλικό από μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση, την οποία οι ιρανικές αρχές χαρακτηρίζουν ως «πόλη πυραύλων», στέλνοντας παράλληλα αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αντιπάλους τους.

Τι περιλαμβάνει η υπόγεια στρατιωτική βάση

Το βίντεο παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο αποθήκευσης και διαχείρισης πολεμικού υλικού. Στους στεγανούς χώρους της εγκατάστασης φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καθώς και σύγχρονα συστήματα εκτόξευσης.

Τις εγκαταστάσεις επιθεώρησαν ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υποστράτηγος Αμπντολαχί και ο διοικητής της Αεροπορικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Σαγιέντ Ματζίντ Μουσάβι.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι συνομίλησαν με το προσωπικό και ισχυρίστηκαν ότι τα προηγμένα αυτά όπλα θα εκπλήξουν τον εχθρό με την αποτελεσματικότητά τους σε ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση.

BREAKING: Iran's IRGC has unveiled a new underground strategic missile city, packed with different types of ballistic missiles and launch systems. https://t.co/hqJrAHX7hB November 10, 2026

Η μεταφορά της παραγωγής κάτω από τη γη

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν μεταφέρει με ταχείς ρυθμούς ολόκληρες γραμμές παραγωγής πυραύλων και drones σε υπόγειες δομές. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προστασία των βιομηχανικών υποδομών από αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικά συστήματα, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή πολεμοφοδίων ακόμη και εν μέσω ενεργών εχθροπραξιών.

Παράλληλα, η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει την ενίσχυση των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από τις πρόσφατες γεωπολιτικές αναμετρήσεις. Η διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας θεωρείται από το ιρανικό κατεστημένο ως ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιχειρησιακή αντοχή των ενόπλων δυνάμεων.

⚡️BREAKING: Iran's Revolutionary Guards have unveiled a new Underground Missile City located deep inside a Mountain The video shows Hundreds of Ballistic Missiles https://t.co/zMCZ7DITRW November 10, 2026

Πολιτικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον

Η δημοσιοποίηση του βίντεο συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτά παράθυρα για διπλωματική διαπραγμάτευση με το Ιράν. Με αυτή την κίνηση, οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι η πολεμική τους προετοιμασία δεν σταματά, προβάλλοντας την ανθεκτικότητα των υποδομών τους ως μέσο αποτροπής.

Πάντως, οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης σχετικά με το πραγματικό μέγεθος, το επίπεδο θωράκισης και τις παραγωγικές δυνατότητες αυτών των υπόγειων εγκαταστάσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες διεθνείς πηγές.

🚨IRAN BUILDS UNDERGROUND CITIES TO SURVIVE A NUCLEAR ATTACK! Hidden inside mountain caves.☢️ Iran is preparing for the unthinkable!⚠️ https://t.co/T8NBb7UYHf November 7, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ