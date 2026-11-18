Λογικά στο εξής θα θεωρούμε τη σειρά των Ρώμα- Χατζησοφιά κάτι σαν μνημείο της UNESCO.

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» προβλήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε έχει καταγράψει τόσο μεγάλο αριθμό επαναλήψεων, που είναι σαν να έχει νικήσει τον χρόνο, σαν να μην έχει παλιώσει.

Τα κατορθώματα του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού, της Ελένης Βλαχάκη και της παρέας τους έγιναν κάτι σαν το δικό μας «Friends» και, αν κρίνουμε από την απήχηση της σειράς στα social media, θα συνεχίσει να προβάλλεται για πολλά χρόνια ακόμα.

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