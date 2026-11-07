Βρετανός εντομολόγος ανακάλυψε τυχαία κατά τη διάρκεια ταξιδιού του μέλιτος στην Ταϊλάνδη ένα σπάνιο είδος γιγάντιας σαρανταποδαρούσας που κολυμπάει σαν χέλι και απωθεί το νερό.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος στην Ταϊλάνδη το 2001, ο εντομολόγος George Beccaloni από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου σήκωσε μια πέτρα σε ένα μικρό ρυάκι αναζητώντας ίχνη κάποιας μορφής ζωής, χωρίς να μπορεί να πιστέψει αυτό που αντίκρυσε.

Κάτω απ' την πέτρα βρήκε ένα παράξενο, σκουρόχρωμο αρθρόποδο το οποίο έπεσε αμέσως στο νερό για να διαφύγει, κινούμενο σαν χέλι. Εν τέλει, επρόκειτο για μία σαρανταποδαρούσα η οποία, δεν βρεχόταν καθόλου, καθώς η θωράκισή της απωθούσε το νερό.

Σαρανταποδαρούσα που κολυμπάει; Ένα είδος που παραμένει μυστήριο

Ο Beccaloni κατάφερε να το συλλέξει και να το μεταφέρει στο Λονδίνο για περεταίρω μελέτη, ωστόσο χρειάστηκαν 15 ολόκληρα χρόνια για να δοθούν επίσημες απαντήσεις, καθώς θεωρούνταν αδύνατον για σαρανταποδαρούσες να κολυμπούν.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Chulalongkorn στην Μπανγκόκ ανέλυσαν δείγματα από καταρράκτες στο Λάος και την Ταϊλάνδη, καθώς και ένα ιστορικό αρχείο από το Βιετνάμ που χρονολογείται από το 1928, με αποτέλεσμα το είδος να λάβει την ονομασία του το 2016 υπό το γένος Scolopendra.

Παρά την ταυτοποίησή του, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το συγκεκριμένο πλάσμα. Παρόλο που το δάγκωμά του είναι γνωστό πως προκαλεί έντονο αλλά όχι θανατηφόρο πόνο, το ζώο παραμένει περιτριγυρισμένο από... ερωτηματικά.

Η ακριβής κατανομή του σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία είναι άγνωστη, ενώ οι ειδικοί αγνοούν τη νυχτερινή διατροφή του και τις αναπαραγωγικές του συνήθειες, δεδομένου ότι μόλις τέσσερις σαρανταποδαρούσες έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.

Σε δηλώσεις του προς το National Geographic, ο George Beccaloni ανέφερε: «Φαινόταν αρκετά τρομακτικό: πολύ μεγάλο, με μακριά πόδια και ένα φρικτό σκούρο μαυροπράσινο χρώμα. Άλλα είδη Scolopendra κυνηγούν στη στεριά. Θα στοιχημάτιζα ότι αυτό το είδος πηγαίνει στο νερό τη νύχτα για να κυνηγήσει υδρόβια ασπόνδυλα ή αμφίβια».

Από την πλευρά του, ο Gregory Edgecombe, παλαιοντολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, τόνισε: «Όλα τα μεγάλα είδη Scolopendra μπορούν να προκαλέσουν επώδυνο δάγμakam· το "δόντι" του συστήματος έγχυσης δηλητηρίου είναι ικανό να διαπεράσει το δέρμα μας».

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