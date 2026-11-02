«Θα πέσουμε στο έδαφος»: Οι τελευταίες δραματικές λέξεις από το πιλοτήριο πριν από τη συντριβή στη Φλόριντα

Σήμα κινδύνου «Mayday» και δραματικές εκκλήσεις ακούγονται στο ηχητικό από την επικοινωνία του ιδιωτικού τζετ με τον πύργο ελέγχου, πριν από την πτώση του στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους στη Φλόριντα φέρεται να αποτυπώνει ηχητικό απόσπασμα από την επικοινωνία του πιλοτηρίου με τον πύργο ελέγχου. Στην καταγραφή ακούγεται μια γυναίκα να ενημερώνει για προβλήματα κατά την πτήση και, λίγο αργότερα, να εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Το αεροσκάφος, που εκτιμάται ότι ήταν τύπου Learjet 60 και είχε αξία περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο εσωτερικό του βρίσκονταν εννέα άνθρωποι.

Η αναφορά σε πάγο και η απώλεια ύψους

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το CNN επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνομιλία. Ωστόσο, η γνησιότητα του ηχητικού αποσπάσματος που κυκλοφορεί δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Στην αρχή της καταγραφής, η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο πιλοτήριο ενημερώνει τον πύργο ελέγχου ότι υπάρχει πάγος και ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει ήπιες αναταράξεις. Παράλληλα, ζητά αλλαγή πορείας, καθώς η πτήση παρουσιάζει σταδιακή απώλεια ύψους.

Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται γρήγορα, καθώς η γυναίκα επανέρχεται με επείγουσα έκκληση, χρησιμοποιώντας τη διεθνή κλήση κινδύνου "Mayday", η οποία δηλώνει ότι ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο.

«Θα συντριβούμε» – Η επικοινωνία διακόπτεται

Οι τελευταίες φράσεις που αποδίδονται στην πιλότο είναι ιδιαίτερα δραματικές. «Θα πέσουμε στο έδαφος. Θα συντριβούμε», επαναλαμβάνει.

Αμέσως μετά, η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου σταματά απότομα. Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε δέντρο και παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης προτού καταλήξει στο έδαφος, σε οικισμό με τροχοβίλες. Η συντριβή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν έναν εξαιρετικά δυνατό κρότο, τον οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, παρομοίασαν με έκρηξη πυραύλου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του, παραμένουν υπό διερεύνηση. Τα στοιχεία από την επικοινωνία του πιλοτηρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της καταγραφής, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της έρευνας.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef November 1, 2026

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