Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες» δηλώνει

Πρόστιμο 430 λιρών και έξι βαθμούς ποινής στην άδειά του έλαβε ο Βρετανός βουλευτής Τζορτζ Φρίμαν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλεγχε την εφαρμογή πλοήγησης Waze ενώ οδηγούσε.

Πρόστιμο 430 λιρών και έξι βαθμούς ποινής στην άδεια οδήγησής του έλαβε ο Βρετανός βουλευτής και πρώην υπουργός Τζορτζ Φρίμαν, ο οποίος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί το κινητό του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από ποδηλάτη, ο οποίος τον είδε να κοιτάζει τη συσκευή κατά την οδήγηση και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία. Ο Φρίμαν, που εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Mid Norfolk από το 2010, παραδέχθηκε την ενοχή του την 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον του δικαστηρίου Stratford Magistrates’ Court.

«Έλεγχα τους χάρτες μέσα στην κίνηση»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν ακινητοποιημένος σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και χρησιμοποιούσε την εφαρμογή πλοήγησης Waze στο κινητό του. «Ήμουν σε μποτιλιάρισμα και έλεγχα το Waze στο τηλέφωνό μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και μετανιώνω βαθιά για τις πράξεις μου», δήλωσε στην εφημερίδα Mirror.

Εκτός από το πρόστιμο των 430 λιρών, το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον επιβάρυνση 172 λιρών για την υποστήριξη των δικαστικών υπηρεσιών, καθώς και 130 λίρες για τα έξοδα της αστυνομίας του Λονδίνου.

Η υπουργική θητεία και η αποχώρηση λόγω στεγαστικού δανείου

Ο Φρίμαν είχε αναλάβει διάφορες υπουργικές θέσεις επί πρωθυπουργίας των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον και Ρίσι Σούνακ. Το 2023 αποχώρησε από τη θέση του υπουργού Επιστήμης, επικαλούμενος την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις αυξημένες δόσεις του στεγαστικού του δανείου με τον υπουργικό μισθό του, που πλησίαζε τις 120.000 λίρες ετησίως.

Σε ανάρτησή του τότε είχε εξηγήσει ότι η μηνιαία δόση του δανείου του επρόκειτο να αυξηθεί από τις 800 στις 2.000 λίρες, ποσό που, όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να καλύψει. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε αμειβόμενο ρόλο συμβούλου στην GHGSat, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η πολιτική του δραστηριότητα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο την προηγούμενη χρονιά, όταν ανεστάλη από τα καθήκοντά του ως κυβερνητικού εμπορικού απεσταλμένου για τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και το Μπρουνέι. Η εξέλιξη ήρθε αφού ο ίδιος παρέπεμψε την υπόθεσή του στην κοινοβουλευτική εποπτική αρχή, έπειτα από ισχυρισμούς ότι είχε λάβει χρήματα από εταιρεία η οποία τον είχε βοηθήσει να συντάσσει ερωτήσεις προς κυβερνητικά υπουργεία.

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