Η ​​Boeing αντικατέστησε τους επιβάτες αεροπλάνων με εννέα τόνους πατάτες και έλυσε το πρόβλημα της σύνδεσης του Wi-Fi

Η Boeing χρειάστηκε εννέα τόνους πατάτες για να λύσει το χρόνιο πρόβλημα του ασθενούς Wi-Fi στα αεροπλάνα, χρησιμοποιώντας τα λαχανικά ως «ομοίους» επιβατών.

Η κατοχή ενός δικτύου Wi-Fi αποτελεί πλέον βασική ανάγκη για τους ανθρώπους, ωστόσο υπήρχαν χώροι όπου η επαρκής σύνδεση φάνταζε ακατόρθωτη. Μέχρι πρόσφατα, τα αεροπλάνα ανήκαν σε αυτή την κατηγορία. Για να δώσει λύση στο πρόβλημα, η Boeing χρειάστηκε να αντικαταστήσει τους ανθρώπους με πατάτες, χρησιμοποιώντας συνολικά εννέα τόνους από αυτές.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα κύματα συχνοτήτων 2,4 και 5 gigahertz απορροφώνται από το ανθρώπινο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια καμπίνα με περισσότερους από 50 επιβάτες, το σήμα αναπηδά από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, χάνοντας ισχύ σε κάθε βήμα. Επειδή οι πατάτες είναι πλούσιες σε νερό, μιμούνται εξαιρετικά αυτό το σενάριο που συμβαίνει με τους πραγματικούς ανθρώπους.

Πώς οι πατάτες έλυσαν το πρόβλημα του Wi-Fi

Επιπλέον, ο αριθμός των επιβατών και η κατανομή των καθισμάτων στην καμπίνα επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της σύνδεσης. Η συνήθης κατάσταση αναπαράχθηκε με τη χρήση πατάτας αντί για ανθρώπους, σε ένα αεροσκάφος που βρισκόταν εκτός λειτουργίας και παρκαρισμένο στο έδαφος, χωρίς να πραγματοποιηθεί πτήση για τις δοκιμές.

Δημιουργήθηκε έτσι μια μέθοδος μέτρησης της ποιότητας του δικτύου, χαρτογραφώντας την ισχύ του σήματος κάθισμα προς κάθισμα με τεχνολογικά εργαλεία και ρυθμίζοντας τη σύνδεση σε καθένα από αυτά, χάρη στη γνώση του πραγματικού σεναρίου με τις πατάτες να λειτουργούν ως προσωρινοί αντικαταστάτες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να μειώσουν τον χρόνο ρύθμισης της ποιότητας του Wi-Fi από περισσότερες από δύο εβδομάδες σε μόλις 10 ώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ακόμη πατάτες σε κάθε έλεγχο, αλλά ότι υπήρξαν απαραίτητες για την αρχική δοκιμή. Από εκεί και πέρα, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο που διευκόλυνε το έργο της παροχής του καλύτερου δυνατού διαδικτύου στα αεροπλάνα.

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