Ολλανδία: Ρομπότ έχτισαν όλους τους τοίχους ενός σπιτιού (vid)

Αυτόνομα ρομπότ ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την τοιχοποιία μιας κατοικίας στην Άλμερε, ενώ η εταιρεία Monumental συμμετέχει στην κατασκευή μιας νέας γειτονιάς με 112 σπίτια

Η ρομποτική τεχνολογία περνά σταδιακά και στον κατασκευαστικό κλάδο, με ένα νέο εγχείρημα στην Ολλανδία να δείχνει τις δυνατότητές της. Η εταιρεία Monumental παρουσίασε βίντεο από εργοτάξιο στην πόλη Άλμερε, όπου αυτόνομα ρομπότ ανέλαβαν την τοποθέτηση όλων των τούβλων σε μια κατοικία.

Το υλικό δημοσιοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου, από το Ιndependent, δείχνει τα ρομπότ να εργάζονται πάνω σε ειδικές σκαλωσιές, κατασκευάζοντας ακόμη και καμπύλους τοίχους. Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Σαλάρ αλ Χαφατζί, το έργο περιλάμβανε διαφορετικούς τύπους τούβλων και τεχνικές τοιχοποιίας, καθώς και γράμματα σε εσοχή ενσωματωμένα στην κατασκευή. Όπως ανέφερε, τα ρομπότ τοποθέτησαν το 100% των τούβλων της κατοικίας.

Νέα γειτονιά με 112 σπίτια και ένα ξενοδοχείο

Η εταιρεία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα έργα. Έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας ολόκληρης γειτονιάς στην περιοχή του Χρόνινγκεν, η οποία θα περιλαμβάνει 112 κατοικίες και ένα ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Monumental, το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τις κατασκευαστικές εταιρείες Hesco Bouw και Brands Bouwgroep και αφορά, μεταξύ άλλων, οικογένειες που εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα μετά τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια τους από σεισμούς στην περιοχή.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2021, αναπτύσσει δικά της ρομπότ και λογισμικό για αυτοματοποιημένες εργασίες τοιχοποιίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, τα ρομπότ της έχουν ήδη κατασκευάσει τοίχους σε περισσότερες από 100 κατοικίες στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε σχολείο, ξενοδοχείο και άλλες εγκαταστάσεις. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η αξιοποίηση ρομπότ στις εργασίες τοιχοποιίας φιλοδοξεί να επιταχύνει τις κατασκευές και να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.



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