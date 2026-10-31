«Τριανταφυλλάκι΄ μ κόκκινο»: Μύρισε κριθάρι και μαύρη πεύκη

Η Alkyone μετά τον τελευταίο της δίσκο, Small Philosophies, επιστρέφει με το single «Τριανταφυλλάκι’ μ κόκκινο», μια δική της απόδοση ενός παραδοσιακού τραγουδιού.

Η μουσική πουλί πετούμενο είναι και όλο στα βουνά και στα δέντρα κάθεται και πάει. Άλλοτε είναι πολύχρωμα τα φτερά του και άλλο γκρίζα, με χώμα και λάδι αρματωμένα, φορτωμένα. Πετάει σε όλους τους καιρούς και πάει σε όλους τους καιρούς το παραδείσιο πουλί του ανθρώπου η ψυχή. Με τον αέρα πεισμώνει και τα φτερά του γίνονται λεπίδες που σκίζουν το αφιλόξενο τίποτα. Με τη βροχή δροσίζει το στόμα και πλένει το φτέρωμα και κάτω από ένα πλατύ φύλλο κάθεται και ξαποστάζει. Με το κρύο και το χιόνι πετά με ασύλληπτη ταχύτητα και πάει σε μέρη θερμά και ευωδιαστά. Με τη ζέστη και το κάμα του καλοκαιριού πετά και βουτά σε θάλασσες και λίμνες. Και όταν η πλάση γιορτάζει και η ανθοφορία είναι κοινός τόπος, τότε σαν παιδί χαίρεται και κόβει όλους τους ανθούς για να φροντίσει τους καιρούς.

Η μουσική έρχεται από το άγνωστο άπειρο, περνά στα πλάσματα και στα στοιχεία της φύσης και μετά σε ανθρώπους όπως η Alkyone. Η τραγουδίστρια αυτή ξέρει ότι μέρος της φύσης είμαστε, κληρονόμοι της παράδοσης και των λαϊκών μύθων είμαστε, συνεχιστές των ανώνυμων δημιουργών, όπου κι αν βρίσκονται. Η φωνή της στέκει σαν τον πετρίτη σε βουνό της Πελοποννήσου και όταν ανοίγει τα φτερά της σε πάει στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, σε βάζει ξανά στο «Τριανταφυλλάκι΄ μ κόκκινο».

Με τόλμη και σεβασμό



Το παραδοσιακό τραγούδι τη Ηπείρου δέχεται τη φωνή της Alkyone και μαζί την τόλμη και τον σεβασμό της. Η καθαρότητα του ηπειρωτικού τοπίου και των μύθων του, η ξεχωριστή γλωσσική ταυτότητα και το καθαρό συναίσθημα που μπαίνει στο πλάσιμο των ιστοριών, γνωρίζουν έναν άλλο τόπο, μια άλλη μυθοπλασία, μια άλλη παράδοση που όμως έχει κοινό κώδικα με αυτόν της ηπειρώτικης: τη φύση και τους ανθρώπους που ζουν και υπερασπίζονται τη φύση, τους ήχους των στοιχείων και των πλασμάτων της φύσης.

Η Alkyone ενώνει ερμηνευτικά τη δωρική, απέριττη φυσιογνωμία του ηπειρωτικού παραδοσιακού με το πιο ανεβαστικό, ρυθμικό, ύφος του ιρλανδικού παραδοσιακού. Η μίξη που κάνει φωνητικά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, μια και πρέπει να μείνει ευδιάκριτη και η ηπειρώτικη χροιά και η ιρλανδική. Η Alkyone ανεβάζει όσο πρέπει τον τόνο στη φωνή και ο ήχος που λαμβάνουμε είναι αυτός μιας τεντωμένης χορδής, καθαρός και οριακός. Το τελικό αποτέλεσμα έχει τη χάρη και την αποφασιστικότητα και των δύο παραδοσιακών εκφράσεων/απευθύνσεων. Από τη μία νιώθεις το κριθάρι να χορεύει και από την άλλη τη μαύρη πεύκη να λικνίζεται και να αφήνεται στον ήχο, στον ρυθμό…

«Τα λαϊκά παραμύθια που μου έλεγε η γιαγιά μου»



Από το δελτίο Τύπου διαβάζουμε (και αντιγράφουμε) τα λόγια της καλλιτέχνιδας για αυτή την εκτέλεση του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού:

Το «Τριανταφυλλάκι’ μ κόκκινο» είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο. Χαρακτηριστικό της παράδοσης και της ταυτότητας της Ηπείρου, έχει συνδεθεί έντονα με την πολυφωνία που χαρακτηρίζει τα Ηπειρώτικα τραγούδια. Οι στίχοι του επίσης, από την πρώτη φορά που το άκουσα, μου θύμισαν εκείνα τα λαϊκά παραμύθια που μου έλεγε η γιαγιά μου. Εκείνα, που ο ήλιος, το φεγγάρι και τα στοιχεία της φύσης ζωντανεύουν και συχνά συνδιαλέγονται και μπλέκονται με τους ανθρώπους.

Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν, με κάνει πάντα να σκέφτομαι βουνά και παραμύθια. Και τα παραμύθια έχουν πάντοτε κάτι να μας προσφέρουν σε όποιο ηλικία κι αν είμαστε, ίσως ακόμα περισσότερο όταν ενηλικιωνόμαστε. Το τελευταίο διάστημα έχω βρει τεράστιο ενδιαφέρον με το να ασχολούμαι με τις λαϊκές παραδόσεις και παραμύθια κι άλλων χωρών, όπως αυτά της Ιρλανδίας. Και είναι πραγματικά μαγικό το πόσο τα παραμυθικά στοιχεία μοιάζουν μεταξύ τους, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της φύσης αποκτούν πρόσωπο στα παραμύθια και τα τραγούδια.

Επηρεασμένοι λοιπόν από αυτά τα συνδετικά στοιχεία, ηχητικά αλλά και γραφιστικά, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στην ηχογράφηση αλλά και στο εξώφυλλο και το artwork που ακολουθεί το τραγούδι, προσεγγίσαμε το ‘Τριανταφυλλάκι’ μ κόκκινο’ με μια πιο παραμυθένια διάθεση, ελπίζοντας ότι ίσως κάπου εκεί μέσα, η Ήπειρος να συναντήθηκε για λίγο με τα δάση της Ιρλανδίας.”

INFO

Alkyone

New Single

Τριανταφυλλάκι' μ κόκκινο [Διαθέσιμο ΕΔΩ]

Credits:

Producer, synths, guitar, mixing - Sotiris Noukas

Producer, vocals - Maria Zlatani

Accordion - Petros Zlatanis

Guitar - Dimitris Mitsiopoulos

Guitar - Thimios Papastergiou

Guitar – Sakis Azas

Drums – Vasilis Bacharidis

Cello - Thodoris Papadimitriou

Viola - Nikitas Tampakis

Mastering - Dave Collins

Cover Artwork, Photo Credits - Dimitris Mitsiopoulos (Altervision)

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

*Η Alkyone σε Spotify, YouTube, Instagram

