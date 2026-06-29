Η Alkyone στο Gazzetta: «Η ομορφιά υπάρχει, παρόλο που το ξεχνάμε»

Η Alkyone δηλώνει ότι η ομορφιά υπάρχει και δεν μπορούμε παρά να την πιστέψουμε. Πώς αλλιώς; Το άλμπουμ της «Small Philosophies» είναι η απόδειξη!

Πώς γίνεται η δροσιά και το «φτερούγισμα» των μελωδιών της Alkyone να είναι ακόμη μέσα στο μυαλό μας; Ίσως γιατί είναι οι εικόνες και τα χρώματα, το νοιάξιμο για τις αισθήσεις και τις σκέψεις μας που μας δίνει το άλμπουμ της «Small Philosophies». Η καλλιτέχνιδα αυτή μας θυμίζει ότι αυτά που νιώθει η καρδιά, αυτά είναι και που θα μας σώσουν, θα μας κρατήσουν ζωντανούς και ανθρώπους αδύναμους και δυνατούς. Τα όσα μας είπε για τον τελευταίο της δίσκο μας έκαναν να νιώσουμε την ομορφιά της συνομιλίας, της φιλίας και της ευγενικής χειρονομίας. Την ευχαριστούμε πολύ.

Ποιο χρώμα ταιριάζει στον δίσκο σου;

Το μπλε από κάτι καλοκαιρινά απογεύματα των παιδικών χρόνων, λίγο πριν δύσει ο ήλιος.

Ελευθερία, πίστη, ελπίδα, αγάπη, ομορφιά. Τι θέση έχουν αυτές οι έννοιες, καταστάσεις, συναισθήματα, στο «Small Philosophies»;

Θέλω να πιστεύω ό,τι θέση έχουν και σε κάθε τι που φτιάχνουμε. Ελπίζω δηλαδή ότι κατοικούν μέσα μας και διέπουν τις αναμνήσεις μας, το παρελθόν αλλά και το παρόν μας.

Το άλμπουμ σου είναι σαν ένα επίμονο ουράνιο τόξο. Συμφωνείς;

Χαχα! Τι όμορφη εικόνα, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί έτσι! Ναι, ελπίζω ότι η αίσθηση που σου αφήνει στο τέλος είναι όπως η χαρά όταν βλέπεις ένα ουράνιο τόξο. Ελπίζω, όμως, ότι από το ίδιο κάδρο δεν λείπει και η καλοκαιρινή καταιγίδα που μάλλον προηγείται του ουράνιου τόξου. Διότι αφενός έχει κι εκείνη την ομορφιά της κι αφετέρου, πόσο πιο όμορφο είναι ένα ουράνιο τόξο μετά από καταιγίδα!

«Μάλλον προσπάθησα να θυμηθώ πράγματα που ήξερα και ξέχασα»

Αν με κάποιο τρόπο το άλμπουμ χανόταν από το ψηφιακό σύμπαν, πώς θα το έφτιαχνες ξανά;

Αν είχα ψηφιακά εργαλεία στα χέρια μου, μάλλον πάλι με lofi πειραματισμούς με τον Σωτήρη (σ.σ Σωτήρης Νούκας, Production, vocals, keyboards, mixing) στο στούντιο. Ίσως από την άλλη, ηχογραφούσα όλο το άλμπουμ live, σε one take, παίζοντας σε κάποια αυλή με όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι θα μου άρεσε αυτό το option.

Αν μπορούσες να δώσεις τις μελωδίες σου σε κάποιο πουλί να τις τραγουδήσει, ποιο θα ήταν;

Θα ακουστώ πολύ μπανάλ τώρα, αλλά μάλλον στην Αλκυόνη ή όπως αλλιώς λέγεται, kingfisher. Αν ήταν να δώσω τις μελωδίες του Small Philosophies ωστόσο, μάλλον θα τις έδινα σε δεκαοχτούρες, αφού αυτές συνδέονται με αναμνήσεις από καλοκαιρινά απογεύματα και ανοιχτά παραθύρια.

Πού θα ακουγόταν καλύτερα ο δίσκος, στην καρδιά ενός δάσους ή στην κορυφή του βουνού;

Θαρρώ πως η καρδιά ακούγεται πολύ πιο όμορφη από οποιαδήποτε κορυφή. Η κορυφή ακούγεται μάλλον μοναχική. Στην καρδιά του δάσους, όμως, θα είχα τα δέντρα τριγύρω για παρέα, οπότε στην καρδιά του δάσους. Και τι όμορφα θα ήταν αλήθεια!

Φτιάχνοντας το άλμπουμ, τι ανακάλυψες για τον εαυτό σου και για τον κόσμο μας;

Δεν ξέρω αν ανακάλυψα κάτι καινούργιο. Μάλλον προσπάθησα να θυμηθώ πράγματα που ήξερα και ξέχασα. Προσπάθησα να θυμηθώ τα συναισθήματα εκείνα που κρύβονται μέσα σε αναμνήσεις που είχα καιρό να επισκεφθώ. Προσπάθησα να θυμηθώ πόσο σημαντικές είναι οι βόλτες με το ποδήλατο, οι σελίδες ημερολογίων, το να ανοίγεις την καρδιά σου σε άλλους ανθρώπους. Πόσο σημαντική είναι η χαρά. Κι ότι δεν είναι αφέλεια να την αναζητάς, ότι δεν σημαίνει ότι αγνοείς τι συμβαίνει γύρω σου. Προσπάθησα να θυμηθώ πώς ήταν όταν δεν είχα άγχος. Όταν ήμουν απλά παρούσα.

«Η μουσική είναι μια γλώσσα που συνδέει κι επικοινωνεί ολόκληρους κόσμους»

Ακούω τη δουλειά σου και νιώθω τους πίνακες του Νταλί και του Μουνκ να κινούνται. Η μουσική πιστεύεις ότι μπορεί να μετακινήσει τον κόσμο εντός και εκτός μας;

Θέλω να πιστεύω πως ναι, όσο μικρή κι ανεπαίσθητη κι αν είναι. Η μουσική είναι μια γλώσσα που συνδέει κι επικοινωνεί ολόκληρους κόσμους. Ιδέες, πιστεύω, συναισθήματα. Αν αυτά δεν είναι φορείς μετακίνησης, τότε τι είναι;

Πες μου λίγα λόγια παραπάνω για το «Random Thoughts». Με συγκινεί απίστευτα όποτε το ακούω.

Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό και σε ευχαριστώ! Το «Random Thoughts» είναι αφιερωμένο στις φθινοπωρινές βόλτες στη βροχή. Το φθινόπωρο που μόλις έχει αρχίσει κι εμφανίζεται. Πόσο το αγαπώ! Εκείνες οι βόλτες στα φύλλα που κάνουν χρατς χρατς στο έδαφος, η μουσική στα ακουστικά και η αίσθηση της βροχής που πέφτει απαλά στην ομπρέλα. Εκείνες οι βόλτες με βρίσκουν να σκέφτομαι τα πιο ακατάστατα πράγματα, άπειρες σκέψεις οι οποίες έρχονται και φεύγουν και είναι όλες δικές μου. Είναι οι στιγμές που δεν χρειάζεται να βγάζουν καν νόημα, αφού δεν χρειάζεται να τις επικοινωνήσω σε κανέναν, δεν χρειάζεται καν να τις δομήσω. Είναι ατόφιες κι ελεύθερες. Και είναι ένα μικρό κομμάτι χρόνου μέσα στο οποίο είμαι κι εγώ ελεύθερη. Ελεύθερη να συνομιλήσω με τη βροχή, τη φύση, το μέσα μου. Ελπίζω ότι ακούγοντας το «Random Thoughts» θα βρουν κι άλλοι άνθρωποι ένα μικρό μέρος συνάντησης.

Όταν έφτιαχνες το «Small Philosophies», είδες, ένιωσες, την ομορφιά μπροστά σου, μέσα σου;

Την ομορφιά προσπαθώ να τη βλέπω και να τη νιώθω ούτως ή άλλως. Ανεξαρτήτως άλμπουμ, ανεξαρτήτως μουσικής. Διότι υπάρχει, παρόλο που το ξεχνάμε. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να βλέπουμε τα σκοτεινά κομμάτια του κόσμου, που κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και φωτεινά. Και πόσο αλήθεια έχουμε ανάγκη την υπενθύμιση τους!

Θα υπάρξουν live (θέλω να έρθω οπωσδήποτε!) για το «Small Philosophies»;

Ναι, θα υπάρξουν και μας τιμάει πολύ η διάθεση! Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις άλμπουμ μέσα στο φθινόπωρο, αλλά προς το παρόν έχουμε τις καλοκαιρινές μας συναυλίες για τις οποίες χαίρομαι επίσης πολύ, ενώ θα ανακοινώσουμε και κάποιες ακόμα! Εύχομαι καλή αντάμωση σε κάποια από αυτές λοιπόν και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία και το χώρο! Ήταν χαρά μου!

INFO

Alkyone

New Album

Small Philosophies



Credits

Music & lyrics - Zlatani Maria

Vocals, production, keyboards, piano - Zlatani Maria

Production, vocals, keyboards, mixing - Sotiris Noukas

Guitars - Thimios Papastergiou

Drums - Vasilis Bacharidis

Cello - Thodoris Papadimitriou

Mastering - Dave Collins

Featuring the New Conservatory of Edessa Children's Choir and Adult's Choir

Covers and artwork - Dimitris Mitsiopoulos

Original Photos - Alexia Tyriakidou

Artwork cover - Dimitris Mitsiopoulos

Original photo - Alexia Tyriakidou

Επικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications

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