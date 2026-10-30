Συναγερμός στην Ομόνοια με ύποπτο χαρτοκιβώτιο: Ποιοι δρόμοι έκλεισαν
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ύποπτου χαρτοκιβωτίου στην περιοχή της Ομόνοιας.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (30/10) στην περιοχή της Ομόνοιας με τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός χαρτοκιβωτίου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους.
Το ύποπτο δέμα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:
- Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας.
- Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.
- Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.
Ο έλεγχος του ύποπτου χαρτοκιβωτίου βρίσκεται σε εξέλιξη.
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@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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