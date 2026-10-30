Φρεγάτα «Νέαρχος»: Στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

Σήμερα η ύψωση της γαλανόλευκης στη F-602, παρουσία του Νίκου Δένδια – Οι δυνατότητες της νέας φρεγάτας και τα επόμενα βήματα μέχρι την άφιξή της στην Ελλάδα.

Το Newsbomb βρίσκεται στο Λοριάν της Γαλλίας, στις εγκαταστάσεις της Naval Group, για την τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Νέαρχος» στο Πολεμικό Ναυτικό. Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η δεύτερη ελληνική Belharra αναμένεται να υψώσει τη γαλανόλευκη, σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο του προγράμματος ανανέωσης των κύριων μονάδων επιφανείας του Στόλου. Η τελετή πρόκειται να πραγματοποιηθεί παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Από τη ναυπηγική πόλη της Βρετάνης, το Newsbomb θα μεταφέρει το ρεπορτάζ της παράδοσης, τις εικόνες από την έπαρση της ελληνικής σημαίας και τις δηλώσεις που θα συνοδεύσουν την παραλαβή της F-602. Στο επίκεντρο βρίσκεται όχι μόνο η σημερινή τελετή, αλλά και η διαδρομή που ακολουθεί: η προετοιμασία του πλοίου για τον πλου προς την Ελλάδα και η σταδιακή επιχειρησιακή αξιοποίησή του.

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