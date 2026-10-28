Εντυπωσιακή επιχείρηση στη Βρετανία: Γέφυρα 4.750 τόνων μετακινήθηκε σε 9 ώρες ενώ περνούσαν αυτοκίνητα

Οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να μετακινήσουν σταδιακά μια κατασκευή μήκους 320 μέτρων και να την τοποθετήσουν με ακρίβεια.

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση στη Βρετανία επέτρεψε την τοποθέτηση μιας τεράστιας σιδηροδρομικής γέφυρας πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της χώρας, χωρίς να σταματήσει η κύρια κυκλοφορία.

Η κατασκευή ζυγίζει 4.750 τόνους και μετακινήθηκε κατά 76 μέτρα μέσα σε εννέα ώρες, σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου, κοντά στο Μπέρμιγχαμ. Το έργο αποτελεί μέρος του HS2, του μεγάλου σιδηροδρομικού προγράμματος υψηλής ταχύτητας που αναπτύσσεται στη Βρετανία.

Η γέφυρα που μετακινήθηκε

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο M6, στην περιοχή Τσέλμσλεϊ Γουντ, στα Δυτικά Μίντλαντς. Το εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι η τεράστια μεταλλική κατασκευή μετακινήθηκε σταδιακά προς την τελική της θέση, ενώ τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά συνέχισαν να περνούν από τις κύριες λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι μηχανικοί είχαν προετοιμάσει τη γέφυρα σε τμήματα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ειδικό υδραυλικό εξοπλισμό για να τη μετακινήσουν. Με αυτόν τον τρόπο απέφυγαν την ανάγκη να σηκώσουν ολόκληρη την κατασκευή με γερανούς.

Η μετακίνηση έγινε με ελεγχόμενα βήματα, ώστε η γέφυρα να προχωρήσει με ασφάλεια και να καταλήξει ακριβώς στη θέση που είχε προβλεφθεί.

Γιατί ήταν τόσο δύσκολο

Η πρόκληση δεν αφορούσε μόνο το τεράστιο βάρος της κατασκευής. Οι εργασίες έπρεπε να γίνουν με ιδιαίτερη ακρίβεια, καθώς η γέφυρα έπρεπε να στηριχθεί σωστά στους τσιμεντένιους πυλώνες της, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία από κάτω.

Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει μήκος περίπου 320 μέτρα και αποτελεί τη δεύτερη από δύο παράλληλες κατασκευές που θα εξυπηρετούν τη μελλοντική σιδηροδρομική γραμμή. Η πρώτη είχε τοποθετηθεί το 2025, ενώ η δεύτερη ολοκλήρωσε τη μετακίνησή της τον Οκτώβριο του 2026.

Οι δύο κατασκευές βρίσκονται σε απόσταση μόλις 10 εκατοστών μεταξύ τους, γεγονός που κάνει ακόμη πιο απαιτητική την ακριβή τοποθέτησή τους.

Η κυκλοφορία συνεχίστηκε κανονικά

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επιχείρησης ήταν ότι οι βασικές λωρίδες του M6 παρέμειναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της τελικής μετακίνησης. Για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, έκλεισε προσωρινά ένας κοντινός οδικός σύνδεσμος μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων M42 και M6.

Ο δρόμος άνοιξε ξανά στις 9 το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου, περίπου 25 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η ολοκλήρωση της μετακίνησης αποτελεί σημαντικό βήμα για το σιδηροδρομικό έργο HS2, το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει τις συνδέσεις μεταξύ μεγάλων βρετανικών πόλεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γραμμή είναι έτοιμη να λειτουργήσει, καθώς απομένουν πρόσθετες εργασίες και η εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων.

The first section of a 320-metre-long viaduct was slid into position over the weekend. The 'East Deck' of the M6 South viaduct slid 119m out over a slip road adjacent to the motorway. Learn more: https://t.co/eFI9lYThP1 https://t.co/1S4dbfyBUP — HS2 Ltd (@HS2ltd) June 13, 2025

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