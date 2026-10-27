Μπορείς να γράψεις για την τεχνητή νοημοσύνη; Η Claude ψάχνει τον άνθρωπο που θα εξηγήσει το AI στο κοινό

Η εταιρεία Anthropic, δημιουργός του Claude, αναζητά στέλεχος επικοινωνίας προσφέροντας ετήσιο μισθό που αγγίζει τις 345.000 δολάρια.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες, ιδιαίτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η Anthropic, η τεχνολογική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, δημοσίευσε αγγελία για την πρόσληψη συντάκτη στρατηγικής επικοινωνίας στελεχών, προσφέροντας ετήσιες αποδοχές που φτάνουν έως και τις 345.000 δολάρια.

Ποιος είναι ο βασικός στόχος; Τι θα κάνει ο εργαζόμενος

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης θέσης είναι να βοηθήσει την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας να μεταφέρει στο ευρύ κοινό, αλλά και σε εξειδικευμένους τεχνικούς αποδέκτες, τις προηγμένες έρευνες, την εμπορική στρατηγική και τα επιτεύγματά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ρόλος ξεπερνά τα όρια μιας απλής συγγραφής εταιρικών ανακοινώσεων ή ομιλιών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνεργάζεται στενά με την ηγετική ομάδα και τους ερευνητές της εταιρείας, προετοιμάζοντας τα στελέχη για σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις και κρίσιμες ανακοινώσεις.

Το στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να μεταφράζει εξαιρετικά σύνθετες τεχνολογικές έννοιες σε απλό, κατανοητό και ελκυστικό λόγο, χωρίς να αλλοιώνεται η επιστημονική ουσία της τεχνολογίας.

Τα προσόντα και η παροχή βίζας

Η εταιρεία αναζητά υποψηφίους με δημιουργική σκέψη, αναλυτικό πνεύμα και ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά είδη λόγου. Παράλληλα με το πτυχίο πανεπιστημίου και το ισχυρό χαρτοφυλάκιο κειμένων, εκτιμάται ιδιαίτερα η βαθιά γνώση σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η επιστημονική έρευνα και η εταιρική επικοινωνία.

Για τους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση από χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, η Anthropic διευκρινίζει ότι παρέχει υποστήριξη για την έκδοση βίζας εργασίας μέσω νομικών συμβούλων, ενθαρρύνοντας παράλληλα να υποβάλουν αίτηση ακόμα και όσοι δεν καλύπτουν το σύνολο των τυπικών προσόντων.

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