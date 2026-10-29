Η τρίτη γενιά της συλλογής Marq από την Garmin: Κορυφαία ρολόγια-εργαλεία σχεδιασμένα για τις πιο φιλόδοξες επιδιώξεις της ζωής

Η νέα συλλογή εισάγει μεγαλύτερες οθόνες, προηγμένη πλοήγηση, συνδεσιμότητα στον καρπό και πολλά άλλα, σε έξι μοναδικά σχεδιασμένα πολυτελή ρολόγια.

Η Garmin ανακοινώνει την τρίτη γενιά της σειράς MARQ, μιας συλλογής με έξι πολυτελή, σύγχρονα ρολόγια-εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για υποστηρίξουν διαφορετικές αναζητήσεις. Κατασκευασμένα από κορυφαία υλικά, σχεδιασμένα για να αποδίδουν σε στεριά, θάλασσα και αέρα, τα MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver και MARQ Golfer διαθέτουν στεφάνες, λουράκια και μπρασελέ που είναι μοναδικά σε κάθε ρολόι, μαζί με την αποκλειστική και προσαρμόσιμη συλλογή καντράν. Οι νέες λειτουργίες πλοήγησης, όπως οι προφορτωμένοι παγκόσμιοι χάρτες και η αναζήτηση διευθύνσεων, απλοποιούν τα ταξίδια, ενώ η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα inReach®¹ διευκολύνει την επικοινωνία εν κινήσει. Και με ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο, φακό LED, καθημερινές λειτουργίες υγείας και ευεξίας και πολλά άλλα, οι χρήστες έχουν ό,τι χρειάζονται ακριβώς στον καρπό τους.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε την τρίτη γενιά της συλλογής MARQ, σχεδιασμένη για όσους απαιτούν την υπεροχή. Αυτά τα προσεχτικά κατασκευασμένα ρολόγια συνδυάζουν το εκλεπτυσμένο στυλ για το οποίο είναι γνωστό το MARQ με την πιο προηγμένη πλοήγηση και τις έξυπνες λειτουργίες περισσότερο από ποτέ. Κάθε ένα από τα έξι πολυτελή ρολόγια εργαλεία είναι φτιαγμένο για να ταιριάζει στον τρόπο ζωής του χρήστη και ενισχύει την αποστολή της Garmin να δημιουργεί κορυφαία προϊόντα που βοηθούν τους πελάτες να κυνηγήσουν τα πάθη τους."

–Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing

Ξεχωριστός σχεδιασμός

Κάθε ρολόι της συλλογής MARQ προσφέρει μια αποκλειστική εμπειρία με προσαρμοσμένα λουράκια και μπρασελέ, κεραμικές στεφάνες με μοναδικά σχέδια και προσαρμόσιμα καντράν εμπνευσμένα από αγαπημένα διαχρονικά ρολόγια, συμπεριλαμβανομένων των World Timer, Panda, Flieger και άλλων. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό τιτάνιο Βαθμού 5 και δυνατό κρύσταλλο ζαφείρι, τα ρολόγια είναι στιβαρά ενώ παραμένουν ελαφριά. Και με τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει υπάρξει ποτέ σε MARQ, η AMOLED οθόνη 1.4" χωρίς περιθώρια, προσφέρει πιο καθαρή προβολή σημαντικών δεδομένων και λεπτομερειών.

Μείνετε στην πορεία σας και σε επαφή

Οι νέες λειτουργίες σε όλα τα τρίτης γενιάς ρολόγια MARQ βοηθούν τους χρήστες να εξερευνήσουν με μεγαλύτερη σιγουριά:



Παγκόσμιοι προφορτωμένοι χάρτες: Έτοιμοι για περιπέτεια μόλις βγουν από το κουτί, οι προφορτωμένοι χάρτες TopoActive κάνουν πιο εύκολη την ανακάλυψη νέων τοποθεσιών και την πλοήγηση σε συγκεκριμένες διευθύνσεις οπουδήποτε στον κόσμο.

Συνδεσιμότητα inReach 1: Μείνετε συνδεδεμένοι εν κινήσει χωρίς τηλέφωνο. Όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο LTE, πραγματοποιείστε κλήσεις από το ρολόι και επιτρέψτε στους αγαπημένους σας να παρακολουθούν την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο μέσω την εφαρμογής Garmin Messenger™ με την νέα λειτουργία Garmin Locate. Ανταλλάξτε μηνύματα κειμένου και φωνητικά μηνύματα και λάβετε καιρικές προγνώσεις μέσω δορυφόρου ή κάλυψης δικτύου LTE. Και αν τύχει κάτι έκτακτο, ενεργοποιήστε ένα μήνυμα SOS έκτακτης ανάγκης για να ζητήσετε βοήθεια από το κέντρο συντονισμού Garmin Response℠ που λειτουργεί 24/07.

Ηχείο και μικρόφωνο: Ελέγξτε το ρολόι με φωνητικές εντολές, χρησιμοποιήστε τον ψηφιακό βοηθό ενός συνδεδεμένου τηλέφωνο για να απαντήσετε σε μηνύματα κειμένου και άλλα, με το ενσωματωμένο ηχείο και το μικρόφωνο.

Ενσωματωμένος φακός: Συνεχίστε την περιπέτεια ή την δραστηριότητα ακόμα και με συνθήκες χαμηλού φωτισμού με το φωτεινό, ενσωματωμένο φακό LED με προηγμένα οπτικά microlensing που προσφέρουν έναν πιο ομαλό, ομοιόμορφο φωτισμό.

Υγεία και ευεξία σε μια ματιά

Τα ρολόγια τρίτης γενιάς MARQ βοηθούν τους χρήστες να διατηρούν την υγεία και την ευεξίας τους στην κορυφή με την προσθήκη των λειτουργιών όπως η εφαρμογή ECG 4, που αναλύει τις καταγραφές του ρυθμού της καρδιάς για να ανιχνεύσει ενδείξεις κολπικής μαρμαρυγής (AFib). Εκτός του στρες, του ύπνου, του παλμικού οξύμετρου, της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού και άλλων δεδομένων, οι χρήστες λαμβάνουν μια προσαρμοσμένη πρωινή αναφορά που δείχνει πόσο ανάκαμψαν κατά την διάρκεια της νύχτας, συν μια απογευματινή αναφορά που αναλύει πόσο ύπνο χρειάζονται και λεπτομέρειες για την αυριανή προπόνηση, τον καιρό και τις εκδηλώσεις.

Γνωρίστε τα MARQ – η τρίτη γενιά

MARQ Adventurer

Κατασκευασμένο για εξερεύνηση, το MARQ Adventurer ολοκληρώνεται με ένα λουράκι από γνήσιο ιταλικό δέρμα full-grain και στεγανά κουμπιά, συνδυάζοντας την κομψότητα με την απαραίτητη ανθεκτικότητα για να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες πεζοπορίες. Η ενσωματωμένη, πολυεπίπεδη χαρτογράφηση και οι ενδείξεις της πυξίδας 360 μοιρών στην κεραμική στεφάνη κρατούν τους εξερευνητές στη σωστή πορεία. Επιπλέον, με την προφορτωμένη λειτουργία ClimbPro, λαμβάνετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις τρέχουσες και τις επερχόμενες αναβάσεις κατά την διάρκεια της πεζοπορίας, στην ποδηλασία ή στο τρέξιμο χωρίς να χρειαστεί να σχεδιάσετε μια διαδρομή στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή από πριν.

MARQ Athlete

Για όσους αναζητούν να επαναπροσδιορίσουν τα όρια, το MARQ Athlete προσφέρει προηγμένα προπονητικά εργαλεία που παρέχουν ειδικά προσαρμοσμένη εικόνα της υγείας και της απόδοσης του αθλητή. Από τις προηγμένες μετρήσεις αντοχής που βοηθούν τους αθλητές να κατανοήσουν καλύτερα την επίδραση της προπόνησης αντοχής, μέχρι την οικονομία τρεξίματος, που μετράει ολόκληρη της δρομική τους αποτελεσματικότητα, η πλούσια συλλογή λειτουργιών φυσικής κατάστασης παρέχει στους αθλητές τα δεδομένα που χρειάζονται για να βελτιωθούν και να πετύχουν τους στόχους τους. Και με το λουράκι σιλικόνης και την κεραμική στεφάνη με ενδείξεις VO2 max, το MARQ Athlete μπορεί να αντέξει ακόμη και τις πιο σκληρές ημέρες προπόνησης.

MARQ Aviator

Από τους ενθουσιώδεις πιλότους μέχρι τους τακτικούς επιβάτες, το MARQ Aviator προσφέρει διαχρονικό στυλ και απαραίτητη λειτουργικότητα στους αιθέρες. Με δυναμική χαρτογράφηση πτήσης, ειδικό δείκτη UTC για την παρακολούθηση των ζωνών ώρας, αναφορές αεροπορικού καιρού και άλλα, οι αεροπόροι διαθέτουν τα προηγμένα εργαλεία που μπορούν να βασιστούν από την απογείωση μέχρι την προσγείωση- ακριβώς στον καρπό τους. Συμπληρώνεται με ένα επενδυμένο δερμάτινο μπρασελέ από δέρμα μόσχου και μια γυαλιστερή μαύρη κεραμική στεφάνη, χαραγμένη με ενδείξεις UTC, ώστε το MARQ Aviator να προσφέρει μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση αντάξια του πιλοτηρίου.

MARQ Commander

Το MARQ Commander είναι έτοιμο για κάθε αποστολή, εξοπλισμένο με υφασμάτινο camo jacquard λουράκι, κουμπιά με μικρο-ανάγλυφη υφή και μαύρη, ματ κεραμική στεφάνη χαραγμένη με ενδείξεις ώρας UTC. Με ένα πλήρες πακέτο επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως δυνατότητα νυχτερινής όρασης, λειτουργία stealth, εφαρμογή λύσεων Applied Ballistics® και πολλά άλλα, το MARQ Commander βοηθά τους χρήστες να παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμοι να ανταποκριθούν, ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

MARQ Diver

Το νεότερο μέλος της σειράς MARQ, το MARQ Diver είναι κατασκευασμένο για την ζωή κάτω από το νερό και στην επιφάνεια. Ενώ το προσαρμόσιμο λουράκι 15mm εξασφαλίζει την τέλεια εφαρμογή, τα στεγανά κουμπιά προστατεύουν το ρολόι κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων scuba, άπνοιας και κατάδυσης με αναπνευστήρα σε βάθος μέχρι 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, καθιστώντας το έτοιμο για υποβρύχια εξερεύνηση αλλά και για καθημερινή χρήση. Επιπλέον, με μια συλλογή σημαντικών λειτουργιών για τον έλεγχο του σκάφους, όπως ο έλεγχος αυτόματου πιλότου και η υποβοήθηση tack, το MARQ Diver είναι ο απόλυτος σύντροφος για τις ημέρες που περνάτε στο νερό.

MARQ Golfer

Για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν το παιχνίδι τους, το MARQ Golfer είναι εξοπλισμένο με τα εργαλεία που χρειάζονται οι παίκτες για να διαβάσουν κάθε γήπεδο και να κυριαρχήσουν σε κάθε γιάρδα- όλα αυτά με μια πολυτελή εμφάνιση. Διαθέτοντας υφασμάτινο λουράκι jacquard και κεραμική στεφάνη με δείκτη 18 οπών, αυτό το κορυφαίο ρολόι-εργαλείο περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες γκολφ, όπως Virtual Caddie και δεδομένα ισοϋψών του green³, μαζί με περισσότερα από 43.000 προφορτωμένα γήπεδα.

Η συλλογή MARQ τρίτης γενιάς έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής που ξεκινάει από € 2550,00. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αυτονομία μπαταρίας σε λειτουργία smartwatch μέχρι 18 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες του ολοκληρωμένου πακέτου προηγμένων λειτουργιών υγείας, ευεξίας και συνδεσιμότητας της συλλογής MARQ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας garmin.gr.

Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στη ζωή αθλητών, εξερευνητών και φίλων της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο. Με δέσμευση να αναπτύσσουμε προϊόντα που βελτιώνουν την εμπειρία, εμπλουτίζουν τη ζωή και αυξάνουν την ηρεμία, στην Garmin πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε και να νικήσουμε το χτες.

1.Απαιτείται ενεργή συνδρομή, η κάλυψη του δικτύου LTE και η δορυφορική συνδεσιμότητα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Η δορυφορική συνδεσιμότητα και η λειτουργικότητα SOS σε αυτήν την συσκευή έχουν σημαντικούς περιορισμούς συγκριτικά με τις υπόλοιπες συσκευές inReach που μπορεί να επηρεάζουν την αποδοτικότητα των συνδεδεμένων συσκευών, κάνοντάς τες μη διαθέσιμες σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ελέγξτε garmin.com/marqfeaturerequirements για απαιτήσεις και για να δείτε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας – ή στις χώρες που θα ταξιδέψετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η απόδοση, η κάλυψη και τα επίπεδα υπηρεσιών αυτής της συσκευής είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση σας. Ορισμένοι κανονισμοί ρυθμίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικής επικοινωνίας. Είναι ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους. Στην Ελλάδα δεν υποστηρίζεται η συνδεσιμότητα LTE.

2.Όταν συνδέεται με συμβατό smartphone, με δεδομένα συνδεσιμότητας και εντός του εύρους της τεχνολογίας Bluetooth®.

3.Απαιτείται ενεργή συνδρομή με την εφαρμογή Garmin Golf

4.Η εφαρμογή ECG είναι μόνο διαθέσιμη σε επιλεγμένα smartwatch Garmin με την τελευταία έκδοση του Garmin Connect στην εφαρμογή και στο λογισμικό του ρολογιού. Η εφαρμογή ECG δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Δείτε Garmin.com/ecg για διαθεσιμότητα. Η εφαρμογή ECG προορίζεται μόνο για ενήλικες άνω των 22 ετών. Η εφαρμογή ECG μπορεί να καταγράψει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα παρόμοια με μία συσκευή Lead I ECG και εντοπίζει την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής ή φυσιολογικού φλεβοκομβικού ρυθμού.

