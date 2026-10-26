To πρώτο πράγμα που έκανε ο άνθρωπος που κέρδισε 997 εκατομμύρια στο λαχείο

O Edwin Castro ήταν ένας απλός άνθρωπος μέχρι που ένα βράδυ κέρδισε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολλάρια, απλά επειδή πήρε ένα λαχείο.

Edwin Castro ήταν γενικά ένας απλός άνθρωπος. Είχε έναν αδερφό και μεγάλωσε μέσα σε μία μεσοαστική οικογένεια στο Altaden της Calofornia. Παρότι ήταν πολύ καλός στο μπάσκετ και στο μπέιζμπολ, τελικά τον κέρδισε η αρχιτεκτονική. Τη σπούδασε και τελικά και, αφού τελείωσε με το Κολλέγιο, δούλεψε ως αρχιτεκτονικός σύμβουλος.

Τίποτα από αυτά δεν είχε ιδιαίτερη σημασία το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου, όταν κέρδισε το λαχείο, για την ακρίβεια το Powerball (ένα τυχερό παιχνίδι σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία). Και όχι απλά το κέρδισε, αλλά πήρε και το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην ιστορία των τυχερών παιχνιδιών.

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