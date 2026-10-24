Να αγαπήσουμε ξανά της γυναίκας την καρδιά

Η Ρίτα Αντωνοπούλου και η μουσική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά», από 1η Νοεμβρίου (κάθε Κυριακή στις 20:00) επιστρέφει στον «Σταυρό του Νότου Plus».

Η Ρίτα Αντωνοπούλου και η φωνή της είναι ο κόσμος όλος! Κι αν μπήκε το θαυμαστικό απρόσκλητο, ας παραμερίσει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι απλά και όμορφα. Η γυναίκα αυτή είναι θεριό ανήμερο πάνω στη σκηνή και εκτός αυτής ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που υπάρχουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμα κι αν δεν τη γνωρίσεις ποτέ από κοντά, την έχεις δίπλα σου και με τον τρόπο της σε βοηθά, σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις ένα χέρι να κρατήσεις. Ναι, ο τρόπος που τραγουδά σε κάνει να κοιτάς τον δυνατό άνθρωπο μέσα σου. Η Ρίτα φωτίζει τα βήματά μας και τα χνάρια της παίρνουμε και πάμε…

Βέβαια, αυτή η σπάνια και τόσο δική μας την ίδια στιγμή γυναίκα, δεν μένει ποτέ σε ό,τι έχει κατακτήσει: ποιητές, υψηλές συνθέσεις, ξεχωριστές συνεργασίες, χειροκρότημα… Η Ρίτα είναι μέσα στην κοινωνία, στον χώρο και στον χρόνο που τα αλλάζει όλα και όλους τους προκαλεί να μιλήσουν, να δράσουν ή να σωπάσουν για πάντα. Το τελευταίο δεν θα το κάνει ποτέ η Ρίτα και όσο αντέχει θα μας δίνει εμπνευσμένες ιδέες, εγχειρήματα, όπως αυτό που έχει τίτλο «Της Γυναίκας σου η Καρδιά». Η μουσική παράσταση που αγαπήθηκε, επιστρέφει, από 1η Νοεμβρίου (κάθε Κυριακή, στις 20:00), στον «Σταυρό του Νότου Plus» και σας περιμένει να αγαπήσετε ξανά της γυναίκας την καρδιά.

Η γυναίκα στο πέρασμα του χρόνου



Η Ρίτα Αντωνοπούλου είναι ένας από τους «βράχους» της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και ιδιαίτερα της τραγουδιστικής πλευρά της. Η φωνή της δωρική, σίγουρη, μα και γεμάτη ευαισθησία και δύναμη που δίνει δύναμη στον ακροατή. Η παρουσία της καταλαμβάνει πάντα κάθε εκατοστό του χώρου στον οποίο καλείται να αποδώσει, ερμηνεύσει, τα λόγια και τις μελωδίες σημαντικών συνθετών. Ο απόηχος και η θύμηση που αφήνει η παρουσία της φτιάχνει μικρά και μεγάλα αγάλματα μέσα μας και γι’ αυτό την ευχαριστούμε και την αναγνωρίζουμε.

Η εν λόγω μουσική παράσταση, με θεατρικά στοιχεία, δεν διαφέρει απ’ όσα μας έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Η ουσία του ανθρώπου, η αποκάλυψη και αναγνώριση/αποδοχή από τους άλλους της ψυχής του, είναι στο κέντρο και αυτού του εγχειρήματος. Η θηλυκή πλευρά, η γυναίκα, είναι αυτή που ανεβαίνει στη σκηνή του «Σταυρού Νότου» και συνομιλεί, συμπορεύεται με τη Ρίτα που θέλει να εκφράσει και αναδείξει κάθε εκδοχή της γυναίκας στο πέρασμα του χρόνου. Με σταθερό μέσο τη φωνή της ταξίδι γίνεται γρήγορο και αποτελεσματικό και συναντά το άλλο φύλο, το αντρικό, και μαζί συνεχίζουν ως συνοδοιπόροι, όχι ως αντίπαλοι.

Η γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της



Το δελτίο Τύπου σας δίνει το πλαίσιο και το κατάλληλο ερέθισμα για να πάτε στον «Σταυρό του Νότου». Αντιγράφουμε: Η εξαιρετική Ρίτα Αντωνοπούλου «στήνει» μια παράσταση που συνδυάζει τραγούδια και θεατρικό λόγο και μας μιλά για τη Γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της: Η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα και ο θύτης, η μάγισσα και η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ρόλοι, που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν.

Στην παράσταση που εμπνεύστηκε η Ρίτα Αντωνοπούλου (σύλληψη ιδέας και κείμενα), η μουσική συναντά τον λόγο και μαζί ορίζουν ένα χώρο εξομολόγησης. Γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες εναλλάσσονται με αφηγήσεις που φωτίζουν τις σιωπές, τις συγκρούσεις, το χιούμορ και τη δύναμη της γυναίκας να μεταμορφώνεται μέσα στον χρόνο. Παράλληλα, ανταμώνει με τον Άνδρα και τις διαφορετικές του ταυτότητες. Συγκρούονται, αγαπιούνται, μονιάζουν και τελικά δημιουργούν ΜΑΖΙ, όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συνοδοιπόροι.

Μαζί της επί σκηνής ο Παντελής Κυραμαργιός.

Ελάτε να δείτε μια παράσταση με την οποία θα συγκινηθείτε, θα γελάσετε, θα νιώσετε άλλοτε οικεία και άλλοτε εκτεθειμένοι, σίγουρα όμως θα φύγετε λυτρωμένοι. Γιατί Της Γυναίκας σου η Καρδιά είναι και δικό σου βίωμα, είτε είσαι αγόρι, είτε είσαι κορίτσι, είτε προσδιορίζεσαι όπως θέλεις εσύ. Μια παράσταση για όλους όσοι αγαπούν τη μουσική και το θέατρο.

INFO

Ρίτα Αντωνοπούλου

Της Γυναίκας σου η Καρδιά

Από 1η Νοεμβρίου στον Σταυρό του Νότου Plus

Μια μουσικοθεατρική παράσταση σε σύλληψη, σκηνοθεσία, ερμηνεία Ρίτας Αντωνοπούλου

Πρωτότυπα κείμενα - επιμέλεια: Ρίτα Αντωνοπούλου - Νίκος Κολλάρος

Πώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00

Έναρξη: 20:00

Συντελεστές

Παντελής Κυραμαργιός - Κιθάρα, τραγούδι

Χρήστος Παπαδόπουλος - Πνευστά

Θανάσης Μάντζαρης - Πιάνο

Ηχοληψία - Ηλίας Καρούμπαλης

Φωτισμοί - Γιάννης Μπράτσης

Σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Φωτογραφία αφίσας: Δημήτρης Μακρής

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

*Η Ρίτα Αντωνοπούλου σε Spotify, YouTube, Instagram, Tik Tok, Facebook

