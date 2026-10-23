Nightfall: «Το μέλλον μας είναι η σκηνή – Το οπτικοακουστικό show του Fuzz θέλουμε να το ταξιδέψουμε παντού»

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Fuzz Live Music Club το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, οι Nightfall μιλούν στο Gazzetta.

Έχοντας στις αποσκευές τους το σαρωτικό Children Of Eve —που αποθέωσαν κοινό και κριτικοί—, μια πρόσφατη ευρωπαϊκή περιοδεία στο πλευρό των Possessed και μια πορεία τριών δεκαετιών που καθόρισε το ελληνικό extreme metal, η θρυλική μπάντα ετοιμάζεται για μια βραδιά-σταθμό. Σε συνεργασία με καταξιωμένη θεατρική σκηνογράφο, υπόσχονται μια πρωτοποριακή οπτικοακουστική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού metal live.

Ο ιδρυτής και δημιουργικός πυρήνας του συγκροτήματος, Ευθύμης Καραδήμας, αποκαλύπτει στο Gazzetta τι θα δούμε στη σκηνή του Fuzz, μιλά για τη διαχρονική σκοτεινή αισθητική των Nightfall και εξηγεί γιατί το μέλλον τους διαγράφεται πιο δυναμικό από ποτέ.

Στο σύνολο 30+ χρόνια πορείας, 12 δίσκοι και η σφραγίδα της μπάντας που άνοιξε τις πόρτες του εξωτερικού για το ελληνικό metal. Με το "Children Of Eve" να φιγουράρει στις κορυφαίες λίστες της χρονιάς, πώς καταφέρνετε να μην στηρίζεστε απλώς στο βαρύ σας legacy, αλλά να ακούγεστε πιο επίκαιροι και δημιουργικοί από ποτέ;

Α, πολύ καλή ερώτηση. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το παιδί μέσα μας ζωντανό. Αυτό μας οδηγεί. Αν χάσεις τον ενθουσιασμό για τη ζωή προσπάθησε να δημιουργήσεις τη συνθήκες να τον ξαναβρείς. Αυτή η προσπάθεια είναι λόγος να ζεις.

Στη συναυλία του Fuzz ετοιμάζετε τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχετε παρουσιάσει ποτέ στην Ελλάδα, επιστρατεύοντας μέχρι και θεατρική σκηνογράφο. Τι να περιμένει ο θεατής από αυτή την οπτικοακουστική εμπειρία και πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα σε ένα extreme metal live και μια θεατρική παράσταση;

Η συναυλιακή εμπειρία εμπεριέχει το οπτικό στοιχείο. Αποφασίσαμε να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε αυτό ώστε να έρθει να δέσει με το μουσικό κομμάτι και μαζί να δημιουργήσουν μια ολιστική εμπειρία για το κοινό.

Πρόσφατα ολοκληρώσατε μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία στο πλευρό των θρυλικών Possessed. Ποιο ήταν το κυριότερο feedback που εισπράξατε από το διεθνές κοινό για τα νέα τραγούδια και πώς βλέπετε τη θέση του ελληνικού metal στη παγκόσμια σκηνή σήμερα σε σχέση με το ξεκίνημά σας;

Ηταν μια φανταστική περιοδεία. Ηρθαμε σε επαφή με παλιούς fans της μπάντας αλλά και με πολλούς νέους. Τόσα χρόνια μακριά από συναυλιακή δραστηριότητα μας κάνουν να νιώθουμε τόσο φρέσκοι. Ο κόσμος το γουστάρει αυτό. Η ελληνική ακραία σκηνή τα πάει πολύ καλά. Μια ελληνική δισκογραφική χρειάζεται να στηρίξει τις νέες μπάντες και μια συμφωνία εμείς οι παλαιότεροι να τουράρουμε όλοι μαζί σαν αμιγώς ελληνικό πακέτο. Αυτό το τελευταίο το ζητά και πολύς κόσμος έξω.

Lesbian Show, Diva, Ambassador of Mass, Ishtar... Τραγούδια-σταθμοί με θεματολογία που αγγίζει τον σκοτεινό έρωτα, την απώλεια, την εκδίκηση και την υπαρξιακή αγωνία. Ευθύμη, πώς έχει εξελιχθεί η πηγή της έμπνευσής σου από το "Parade Into Centuries" μέχρι το σήμερα;

Η ίδια διαδικασία ακριβώς. Ο,τι βλέπω, νιώθω, ακούω, σκέφτομαι, φοβάμαι και ποθώ βγαίνει στους στίχους και στη μουσική. Ο θάνατος των γονιών μου σίγουρα με έκανε να επαναπροσδιορίσω πράγματα στη ζωή μου. 30+ χρόνια death metal κεφαλοποιήθηκαν τη στιγμή που έπρεπε να διαλέξω το φέρετρο της μητέρας μου.

Κάθε ένας από τους 12 δίσκους σας έχει τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, διατηρώντας όμως αναλλοίωτη τη σκοτεινή αισθητική και τη μελωδική σας δύναμη. Πόσο δύσκολο είναι για μια μπάντα του ακραίου ήχου να μεταλλάσσεται μουσικά χωρίς να χάνει το DNA της;

Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις αυτό. Αρκετά δύσκολο, θα έλεγα. Από πολύ νωρίς έμαθα να σέβομαι τους ανθρώπους που είχα δίπλα μου. Να ακούω, να εξηγώ και ενίοτε να προσπαθώ να μπω στα παπούτσια τους. Αυτό δημιουργεί μια ζεστή σχέση ασφάλειας που αφήνει τον μουσικό να τολμήσει. Υπάρχει κόσμος που βλέπει τη μπάντα σα μια επιχείρηση όπου ο αδύναμος κρίκος απολύεται. Εγώ βλέπω τη μπάντα σαν μάζωξη καλλιτεχνών με κοινό όραμα.

Λέτε πως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Fuzz δεν θα γιορτάσετε απλώς το παρελθόν σας, αλλά θα παρουσιάσετε το μέλλον σας. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το "μέλλον" για τους Nightfall και τι σημαίνει για εσάς να συνεχίζετε να επαναπροσδιορίζετε τα όριά σας μετά από τρεις δεκαετίες;

Το μέλλον είναι έντονη συναυλιακή δραστηριότητα. Φτιάξαμε ένα σκηνικό που θα ανεβάσουμε πρώτη φορά στο Fuzz αυτό το Σάββατο και θέλουμε να το μεταφέρουμε παντού εντός και εκτός Ελλάδας. Σας περιμένουμε όλους και όλες εκεί να το απολαύσουμε.