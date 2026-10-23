Σίλια Κατραλή: Ένας πολύχρωμος ήλιος πάνω από την οδό Αθηνάς (vid)

Η Σίλια Κατραλή είναι καλλιτέχνιδα που χαίρεσαι να ακούς και να χάνεσαι στον πολύχρωμο, ρευστό, κόσμο της.

Her name is Katrali, Cilia Katrali. Η τύπισσα έχει άδεια να δημιουργεί μουσική και να «σκοτώνει» την πλήξη, την κοινοτοπία και την κουραστική επανάληψη. Εντυπωσιακή όταν την ακούς και εντυπωσιακότερη όταν τη βλέπεις. Επιβλητική, σίγουρη, ένα διαρκές αίνιγμα που δεν σταματά να παράγει λύσεις, ομορφιές και αναμνήσεις. Δεν είναι μυστική πράκτορας και δεν φέρει κωδικό όνομα με τριψήφιο αριθμό. Όχι. Αυτή η καλλιτέχνιδα κινείται από το μηδέν στο άπειρο και από εκεί στα συναισθήματά μας, στα γέλια, στα κλάματα, στις αγκαλιές και στα φιλιά μας. Μην ψάχνετε φτηνά κόλπα, μόνο ακριβές πράξεις που εξηγούν την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της.

Η Σίλια είναι αέρας που σου δίνει οξυγόνο και φτερά να ακολουθήσεις τα ροζ φλαμίνγκο στη τσιμεντένια Ομόνοια. Η Σίλια είναι αξιαγάπητη και μονάκριβη σταρ που δεν σνομπάρει κανέναν και για όλους έχει μια καλή μελωδία να μοιραστεί. Η Σίλια είναι μια κομψή κοπέλα, ελεύθερη από συμβάσεις και περιορισμούς, που ξέρει ότι η φαντασία πρέπει να ανέλθει στην εξουσία κι αν δεν το κάνει να μπει στη δική της δημιουργική διαδρομή. Η Σίλια Κατραλή είναι η εικόνα που πρέπει να μπει σε ταινία του Γκοντάρ και η μουσική έκφραση που πρέπει να συνοδεύει τη Bjork. Η Σίλια Κατραλή είναι ο πολύχρωμος ήλιος πάνω από την οδό Αθηνάς.

Ο κινηματογραφικός ήχος και το τέλειο όνομά της

Όταν ακούς τη μουσική της ακούς και βλέπεις τα χρώματά των ανθρώπων. Η φωνή της αφηγείται ως storyteller, raper, spoken word artist, μετά γίνεται μια pop νωχελική γραμμή που πολλαπλασιάζεται πάνω στο μπιτ που έχει σύγχρονα «πατήματα»-ακούσματα και στο τέλος πάντα μένει ο ψίθυρος που, η υπόκωφη ερμηνεία που στο κατάλληλο σημείο ξεσπά και όλα γίνονται ανέμελα, χαρούμενα, αληθινά, γυμνά από «πρέπει» και κανόνες. Ακούς, ας πούμε, το «Λεωφορείο» και είναι με το τρόπο του ένα άλλο magic bus στο οποίο θα ανέβαιναν και οι «Τρύπες».

Η Σίλια Κατραλή ξεκινά από την Ελλάδα, πάει στη Γαλλία και φτάνει μέχρι τον φευγάτο κόσμο της Αsian Pop. Όταν πάτας το play στο κομμάτι «Κανένα τραγούδι», νιώθεις ότι μπαίνεις στο Kill Bill και στη σκηνή που παίζει το Γιαπωνέζικο, γυναικείο, γκρουπ μουσική. Η Σίλια, όμως, (σ.σ τι τέλειο όνομα παρεμπιπτόντως) φέρνει αέρα ελληνικών 70’s αναμεμιγμένο με τη σύγχρονη synth pop. Αυτή η θεάρα δείχνει τη δύναμη, την ελεύθερη διάθεσή της, τον πηγαίο χαρακτήρα της. Η Σίλια δίνει ένα κινηματογραφικό ήχο στα κομμάτια της, τα τυλίγει με το βελούδο της φωνής της και τα φωτίζει με το απαλό της βλέμμα. Repsect girl.

Σου φτιάχνει τη διάθεση

Η Σίλια έχει έναν στόχο: να σου φτιάξει τη διάθεση. Και το κάνει γιατί δημιουργεί ανυπόκριτα, δεν κάνει δεύτερες σκέψεις και κάθε μικρό, γλυκό, «αδιάφορο» ήχο τον εκμεταλλεύεται για να δώσει κομμάτια αγαπησιάρικα, παρηγορητικά, εμψυχωτικά, αισιόδοξα. Ναι, η Σίλια έχει αυτό που λέμε fluid genre quality. Κλασικό ποπ, new age disco, mumble, spoken, theatrical, chill out προσεγγίσεις και φυσικά αυτή η φρεσκάδα, αυτό το φωτεινό και γλυκόπικρο εκφραστικό ύφος που τη συνοδεύει. Η μουσική της μοιάζει με φωτογραφία βγαλμένη από φιλμ. Και ενώ φθείρεται, αντέχει, αποκτά το vintage, νεορομαντικό ύφος, την ευαισθησία που μιλά στη σκέψη και στις εμπειρίες μας.

Η Σίλια έχει τέσσερα άλμπουμ στο ενεργητικό της, πολλά σινγκλ (το τελευταίο είναι το Γκόμενες Funky, με Fundracar) και όλα της τα βίντεο κλιπ διαθέτουν υψηλή αισθητική. Η Σίλια Κατραλή είναι λόγος χαράς και δύναμης και εμείς θα τη στηρίζουμε όσο μπορούμε. Α, και από 20/11 ξεκινά περιοδεία στην Ελλάδα μαζί με την ταλεντάρα Savina [μπείτε στο προφίλ της στο Instagram για να δείτε ημερομηνίες, εισιτήρια κτλ]

*Η Σίλια Κατραλή σε Spotify, YouTube, Instagram

