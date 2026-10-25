«Εντός Πεδίου»: Σημάδι δείξε

Το Gazzetta άκουσε τον δίσκο «Εντός Πεδίου» (Pineline Music) από τον ράπερ Σημάδι. Το άλμπουμ παρουσιάζεται στις 13/11 στο «Fuzz».

Ο δίσκος αυτός ανήκει στις δουλειές που ανακαλύπτεις ξαφνικά, που δεν είναι στο προσκήνιο (και δεν θέλει να είναι), που στο ημίφως θριαμβεύει, που στο underground κοινό έχει εκτίμηση και σεβασμό. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες, δουλειές, σε αυτό πεδίο. Σημασία έχει να υπάρχουν ραπ εγχειρήματα, εκπρόσωποι, που τιμούν την καταγωγή του είδους που υπηρετούν. Η αμεσότητα και η σιγουριά στην απεύθυνση και ο σεβασμός και η προσοχή στον τρόπο επικοινωνίας κάνουν τον ράπερ αξιοσέβαστο και αξιοπρόσεχτο με έναν πιο… ζεστό τρόπο να το πω έτσι. Δηλαδή, εντάξει η περσόνα, το υιοθετημένο ύφος και το «κλέψιμο» των ξένων τρόπων, παθών, αλλά αυτός που κρατά την αλήθεια και την ταυτότητά του, την καταγωγή του, μετράει λίγο περισσότερο.

Όλα είναι δεκτά στη ραπ αρκεί να υπάρχει εντιμότητα σε αυτό που δίνεις. Και να δώσω ένα ακραίο παράδειγμα: αν θες να «φτύνεις» σεξιστικές, χυδαίες ρίμες, δικαίωμα σου, αλλά να παραδέχεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι σεξιστικό και χυδαίο και το κάνεις μόνο για τα φράγκα. Οι ράπερ, όμως, που γουστάρουμε -χωρίς να αποκλείουμε τους άλλους, έτσι;- είναι αυτοί που προσπαθούν να συνδεθούν με το κοινό σε κοινωνικό, πολιτικό, υπαρξιακό επίπεδο. Σε αυτούς ανήκει ο ράπερ Σημάδι και το άλμπουμ του «Εντός Πεδίου» (Pineline Music).

Κρυμμένοι κόσμοι κάτω από θολή ατμόσφαιρα

Το «Εντός Πεδίου» αντανακλά και αντηχεί τα εσωτερικά τραύματα και τους κρυμμένους κόσμους που ζουν κάτω από τη θολή, πνιγηρή, δηλητηριώδη, ατμόσφαιρα που βιώνουμε. Υπάρχει ένα αγέρωχο πνεύμα, μια δωρικότητα, ένας δοκιμασμένος λόγος που έχει σφυρηλατηθεί πάνω στις αιχμές της σκληρής πραγματικότητας, στις μικρές νίκες και στις μεγάλες ήττες του καθενός μας. Η δουλειά αυτή επιβάλλει την ηρεμία και παραδίδει περισυλλογή και στοχασμό στον ακροατή. Το γλυκόπικρο περιβάλλον γεμίζει αντίστοιχες νότες, μελωδίες και με αφηγήσεις που είναι σαν παραμύθια που ψάχνουν το καλό τέλος. Αυτό το LP μας θυμίζει ότι είμαστε εντός πεδίου της δικής μας ζωή, εκτός δικαιοσύνης και πασχίζουμε να κρατήσουμε ανθρώπινα τα λεγόμενα «επί τα αυτά», τα ίδια μέρη δηλαδή που θέλουμε να ξαναβρεθούμε.

Το «Εντός Πεδίου» είναι γραμμένο μέσα από την καρδιά του ράπερ Σημάδι και είναι αυτή η ισορροπία συναισθήματος και εξιστόρησης στιγμών της ζωής που ορίζει και καθορίζει το άλμπουμ. Ο ήχος, τα μπιτ, οι μελωδιες, οι στίχοι, σε παρασέρνουν σε ένα μοναχικό αναζωογονητικό ταξίδι στους δρόμους της πόλης. Ο ράπερ δεν γίνεται, βέβαια, μελοδραματικός. Την ανθρωπιά και τις πληγές της θέλει να αφηγηθεί, τον αληθινό συναισθηματικό κόσμο που πάντα συγκινεί…

Εντός δύο κόσμων

Το «Εντός Πεδίου» αναπτύσσεται εντός πεδίου του σημερινού σκληρού κόσμου και εντός πεδίου του προσωπικού εύθραυστου κόσμου. Αυτή την ευθραυστότητα την καταλαβαίνουμε από το ύφος της αφήγησης, από τον τρόπο που «πατά» στο μπιτ και από τις μελωδικές, λεπτές, μουσικές γραμμές. Ο Σημάδι παίρνει καθαρές ραπ γραμμές και κρατά την απλότητα και την αμεσότητά τους. Πλήκτρα, χαμηλές φωνές… Ακόμα και όταν υπάρχει ευδιαθεσία, αυτή η οριακή κατάσταση μένει και μας πάει ηλιόλουστες ατμόσφαιρες αντί για μελαγχολικές.

Το άλμπουμ αποτελείται από 12 κομμάτια και πέρα από την άμεσα αποδεκτή φωνή του ράπερ έχει πολύ καλά feat και παραγωγές (Ένα Τσιγάρο στα Μπαμ, Stolen Mic, Jako, Unwound 818, ΄Ηρωας, Dj Pitsouni, KK, Incognito M., Rsn, Dj Burn One, Taburo Bota). Αυτό το αξιόλογο άλμπουμ παρουσιάζεται στις 13 Νοεμβρίου στο «Fuzz και αν πάτε σίγουρα θα περάσετε τέλεια.

INFO

Σημάδι - Παρουσίαση δίσκου «Εντός Πεδίου»

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Στο «Fuzz» [Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος]

Special guests οι Jaul, Kako και Stolen mic ενώ μαζί του στην σκηνή ο Dj Burn.one.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Παραγωγή: Pineline lives

Εισιτήρια: ΕΔΩ

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