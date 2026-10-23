Μουσείο στη Σκωτία αφαίρεσε μούμιες επειδή «δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους»

Μουσείο στη Σκωτία απομάκρυνε αρχαίες μούμιες από τα εκθέματά του, υποστηρίζοντας ότι οι αποθανόντες δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την έκθεσή τους.

Ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Σκωτίας προχώρησε στην απομάκρυνση αρχαίων αιγυπτιακών λειψάνων και μουμιών από τις εκθεσιακές του αίθουσες, επικαλούμενο την απουσία τεκμηριωμένης συγκατάθεσης από τους ίδιους τους... αποθανόντες.

Η συγκεκριμένη απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή στην Πινακοθήκη και το Μουσείο Κέλβινγκροουβ στη Γλασκώβη. Στα σημεία όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η αιγυπτιακή συλλογή, η διοίκηση τοποθέτησε ενημερωτικές πινακίδες στις οποίες αναγράφεται ότι «τα ανθρώπινα λείψανα αφαιρέθηκαν από την έκθεση ως ένδειξη σεβασμού».

My daughter has a book on the ancient Egyptians and has been quite animated by it so we took her to Kelvingrove Museum to see their mummy. Except, it’s no longer there. All ‘human remains’ gone with the following sign up in place of exhibits that have been there for years. https://t.co/DKGOx4VjpR — Jonny McFarlane (@jonnyrmcfarlane) October 17, 2026

Ποια ευρήματα αποσύρθηκαν από τις προθήκες

Η αλλαγή αυτή στην εκθεσιακή πολιτική του ιδρύματος οδήγησε στην απόσυρση σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που απομακρύνθηκαν περιλαμβάνονται μουμιοποιημένα μέλη (μια ταριχευμένη ανδρική κεφαλή, ένα μουμιοποιημένο πόδι καθώς και ένα δεξί χέρι που είχε ανακαλυφθεί στην Κοιλάδα των Βασιλέων του Λούξορ) και τα λείψανα του Αιγύπτιου ιερέα Νεκτ.

Ο οργανισμός Glasgow Life, ο οποίος διαχειρίζεται τους πολιτιστικούς φορείς του δήμου, ανέφερε πως η ενέργεια αυτή εναρμονίζεται με τις σύγχρονες μουσειακές πρακτικές και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της νέας πολιτικής του φορέα, τα ανθρώπινα λείψανα πρέπει να εκτίθενται μόνο όταν υπάρχει ενημερωμένη συγκατάθεση από τον ίδιο τον αποθανόντα ή τους απογόνους του, με αποτέλεσμα την αφαίρεση των αρχαιοτήτων ελλείψει σχετικών εγγράφων.

«Αυτό είναι αδύνατον...»

Η κίνηση του μουσείου προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της εκστρατείας Campaign for Real Education, Κρις ΜακΓκόβερν, χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη», τονίζοντας: «Είναι αδύνατον να ζητηθεί άδεια από ανθρώπους που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι επισκέπτες και τα παιδιά στερούνται ένα ουσιαστικό μέρος της ιστορικής εκπαίδευσης».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των Συντηρητικών της Σκωτίας για θέματα πολιτισμού, Μέρντο Φρέιζερ, σημείωσε: «Η απόφαση αυτή απομακρύνει σιωπηλά την ιστορία από τα μουσεία, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες τάσεις της πολιτικής ορθότητας».

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