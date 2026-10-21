Εξωγήινο ή άγνωστο ζώο; Βίντεο από το Μεξικό τροφοδοτούν θεωρίες για πλάσμα «από άλλη διάσταση» (vid)

Φωτογραφίες από κάμερες-παγίδες στο Μεξικό δείχνουν ένα άγνωστο λευκό πλάσμα, με ερευνητή UFO να κάνει λόγο για πιθανή οντότητα από άλλη διάσταση, χωρίς επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Φωτογραφίες από κάμερες παρακολούθησης στην περιοχή των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για ένα μυστηριώδες λευκό πλάσμα, το οποίο φέρεται να κινείται στην ύπαιθρο και να αρπάζει οικόσιτα ζώα. Ο ερευνητής UFO Χάιμε Μαουσάν υποστηρίζει ότι ενδέχεται να πρόκειται για κάτι που δεν έχει αναγνωριστεί ως γνωστό ζώο, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να προέρχεται από άλλη διάσταση.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει καταγγελίες για επιθέσεις από άγνωστο πλάσμα ή για περιστατικά θανάτωσης και εξαφάνισης ζώων που να συνδέονται με την υπόθεση.

Οι φωτογραφίες, οι διαστάσεις και οι ισχυρισμοί για επιθέσεις

Σύμφωνα με τον Μαουσάν, το περιστατικό καταγράφεται στην κοιλάδα Χουάρες, μια αγροτική περιοχή στην πολιτεία Τσιουάουα του Μεξικού, κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το πλάσμα έχει σκοτώσει ή αρπάξει κότες, κόκορες και κουνέλια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι εικόνες, οι οποίες φέρεται να τραβήχτηκαν από κάμερες-παγίδες μέσα στον Οκτώβριο, παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο Μεξικό στις 17 Οκτωβρίου. Τέσσερις συνεργάτες του ερευνητή εκτίμησαν το μέγεθος του πλάσματος συγκρίνοντάς το με έναν ψηλό τοίχο από τούβλα, πάνω στον οποίο φέρεται να σκαρφάλωσε. Κατά τις εκτιμήσεις τους, το σώμα του από το κεφάλι έως την άκρη της ουράς φτάνει σχεδόν τα 1,80 μέτρα, ενώ η ουρά του υπολογίζεται περίπου στα 90 εκατοστά.

Οι συνεργάτες του Μαουσάν υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται να πρόκειται για τρωκτικό, ρακούν, αρουραίο, κουνέλι ή άλλο συνηθισμένο ζώο της περιοχής. Ο ερευνητής ανέφερε ότι άρχισε να ασχολείται με την υπόθεση μετά την περιγραφή ενός αγοριού, το οποίο φέρεται να είδε το πλάσμα να αρπάζει μια κότα από το κεφάλι και να ανεβαίνει μαζί της σε κοντινό δέντρο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ζώο ενδέχεται να έχει την ικανότητα να κινείται όρθιο, αν και οι κάμερες δεν το έχουν καταγράψει να περπατά με αυτόν τον τρόπο.

Ο Μαουσάν έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί απαραίτητο το πλάσμα να είναι εξωγήινο, αλλά έχει διατυπώσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για νοήμονα οντότητα που προέρχεται από άλλη διάσταση. Οι εκτιμήσεις αυτές, πάντως, αποτελούν προσωπικές εικασίες και δεν συνοδεύονται από δημοσιοποιημένα επιστημονικά στοιχεία που να τις τεκμηριώνουν.

Η στάση των Αρχών και το προηγούμενο με το «πλάσμα του Μετέπεκ»

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη επικίνδυνου άγνωστου ζώου στην περιοχή. Αντίστοιχα, η αστυνομία στην αμερικανική πλευρά των συνόρων δήλωσε στην εφημερίδα El Paso Times ότι δεν υπήρχαν αναφορές για παράξενες συναντήσεις ή θανάτους ζώων σε αγροκτήματα μετά τους ισχυρισμούς του Μαουσάν, στις 5 Οκτωβρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ερευνητής συνδέει ένα ασυνήθιστο εύρημα με εξωγήινη δραστηριότητα, μιας και το 2023 παρουσίασε στο Μεξικανικό Κογκρέσο δύο υποτιθέμενες «μη ανθρώπινες» μούμιες, τις οποίες ισχυρίστηκε ότι είχε εντοπίσει στο Περού.

Ιατροδικαστικοί ειδικοί κατέληξαν ότι επρόκειτο για κατασκευές από ανθρώπινα και ζωικά οστά, συναρμολογημένα με κόλλα και χαρτί. Ο Μαουσάν έχει επίσης συγκρίνει το νέο πλάσμα με το λεγόμενο «Ον του Μετέπεκ», ένα άτριχο, παράξενο ζώο που είχε εντοπιστεί κοντά στην Πόλη του Μεξικού το 2007. Τότε είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για εξωγήινο οργανισμό, όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν τροποποιημένος πίθηκος του είδους σαϊμίρι, τον οποίο είχε επεξεργαστεί ένας τοπικός ταριχευτής.

Προς το παρόν, η ταυτότητα του πλάσματος στις νέες φωτογραφίες παραμένει άγνωστη. Η παρουσίασή του ως εξωγήινου ή διαστασιακού όντος δεν στηρίζεται σε επαληθευμένα δεδομένα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι δεν έχει ανακτηθεί φυσικό αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινης ζωής. Έτσι, παρά τις εντυπωσιακές θεωρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τι ακριβώς απεικονίζουν οι φωτογραφίες και υπάρχει πράγματι κάποιο άγνωστο ζώο στην περιοχή;

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