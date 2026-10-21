Έκλεψε ένα φλαμίνγκο από ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας μετά από 40 μπύρες: Αντιμέτωπος με 4 χρόνια φυλάκιση

Ένας τουρίστας στο Λας Βέγκας έκλεψε ένα φλαμίνγκο, αφού όπωε κατέθεσε είχε πιεί έως 40 μπύρες και τώρα αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση για κακοποίηση ζώου

Έως και 4 χρόνια στην φυλακή μπορεί να περάσει ένας 34χρονος Καναδός τουρίστας, ο οποίος έκλεψε ένα ζωντανό φλαμίνγκο από το ξενοδοχείο-καζίνο "Flamingo" στο Λας Βέγκας. Ο Mitchell Fairbarn κρίθηκε ένοχος κρίθηκε ένοχος για κακοποίηση ζώου καθώς εισέβαλε στον χώρο που ζούσε το πτηνό και το μετέφερε στο δωμάτιό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου, όταν ο άντρας άρπαξε το φλαμίνγκο με το όνομα Peachy, υποστηρίζοντας πως ήθελε να κάνει ένα αστείο με τους φίλους του. Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε, είχε καταναλώσει περίπου 30 έως 40 μπύρες προτού προβεί σε αυτή την πράξει.

Οι κάμερες ασφαλείας και τα τραύματα του Peachy

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε τον Fairbarn να κρατά το φλαμίνγκο από τον λαιμό, ενώ στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ζώο μετά την αρπαγή του, καθώς ο Peachy φάνηκε να είχε χάσει αρκετά φτερά και να έχει αιμορραγικά τραύματα. Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου που εντόπισε το πτηνό περιέγραψε ότι έτρεμε και αιμορραγούσε. Για εβδομάδες μετά το περιστατικό, το 27χρονο φλαμίνγκο χρειάστηκε αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα, καθώς τα τραύματά του κρίθηκαν από κτηνίατρο συμβατά με τραυματισμό από βίαιο περιστατικό.

Ο Fairbarn είχε κρατήσει το ζώο για περίπου 15 λεπτά, καθώς όπως κατέθεσαν φίλοι του, εκείνοι κοιμόντουσαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ξύπνησαν βλέποντας το φλαμίνγκο μέσα στον χώρο. Στη συνέχεια, το έβγαλαν στον διάδρομο, όπου το εντόπισε μέλος του προσωπικού.

Η υπεράσπιση και η ποινή που αντιμετωπίζει

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια απερίσκεπτη φάρσα χωρίς πρόθεση πρόκλησης σοβαρής βλάβης και απέδωσε τις πράξεις του κατηγορουμένου στην κατανάλωση αλκοόλ. Ο δικηγόρος του, Joshua Tomsheck, αναγνώρισε ότι ο πελάτης του δεν έπρεπε να εισέλθει στον χώρο του πτηνού, να το αγγίξει ή να το πάρει μαζί του. Οι ένορκοι χρειάστηκαν πέντε ώρες διαβουλεύσεων για να κρίνουν τον Fairbarn ένοχο τόσο για κακούργημα όσο και για πλημμέλημα που αφορά την κακοποίηση ζώου.

Ο 34χρονος αντιμετωπίζει ποινή έως τέσσερα χρόνια για την κακουργηματική κατηγορία και επιπλέον έως έξι μήνες για το πλημμέλημα, ενώ παραμένει στις ΗΠΑ υπό κατ’ οίκον περιορισμό στο Λας Βέγκας, και έχει προγραμματιστεί ακρόαση για την 1η Δεκεμβρίου. Παρότι ο Peachy έχει αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με κτηνίατρο, η συμπεριφορά του έχει αλλάξει: πλέον εμφανίζεται αισθητά πιο αγχωμένος όταν βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους.

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