Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός – Ακόμα κι αν είναι μπλε ή κόκκινο

Κόκκινα, μπλε, πράσινα, τα σαπούνια διατίθενται σε διάφορα χρώματα στην αγορά, ωστόσο ο αφρός που προκαλούν, είναι λευκός.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός, ακόμη και όταν η πλάκα του σαπουνιού είναι κόκκινη, πράσινη, μπλε ή κίτρινη;

Παρότι πρόκειται για μια καθημερινή παρατήρηση, το φαινόμενο κρύβει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστημονική ερμηνεία που βασίζεται στη φυσική και την οπτική.

Η διάχυση του φωτός στις φυσαλίδες

Όταν τρίβουμε το σαπούνι με νερό, δημιουργείται αφρός που αποτελείται από αμέτρητες μικροσκοπικές φυσαλίδες. Κάθε φυσαλίδα περιβάλλεται από μια λεπτή μεμβράνη σαπουνόνερου που εγκλωβίζει αέρα.

Το ηλιακό φως (και το λευκό φως των λαμπτήρων) αποτελείται από τη σύνθεση όλων των χρωμάτων του ορατού φάσματος. Όταν το φως προσπίπτει στις πολυάριθμες καμπύλες επιφάνειες των φυσαλίδων, διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η ταυτόχρονη και ομοιόμορφη διάχυση όλων των χρωμάτων του φωτός από τις αμέτρητες φυσαλίδες κάνει τον αφρό να φαίνεται απόλυτα λευκός στο ανθρώπινο μάτι.

Εκτός από τη διάχυση του φωτός, στην εικόνα του αφρού συμβάλλουν δύο ακόμα παράγοντες:

Χαμηλή συγκέντρωση χρωστικής: Αν και οι βαφές δίνουν έντονο χρώμα στην πλάκα του σαπουνιού, η συγκέντρωσή τους στη λεπτή μεμβράνη κάθε φυσαλίδας είναι ελάχιστη. Καθώς το σαπούνι απλώνεται σε εκατομμύρια φυσαλίδες, το χρώμα εξασθενεί. Πολλαπλές επιφάνειες: Οι αμέτρητες διεπιφάνειες αέρα-νερού καθιστούν το υλικό αδιαφανές και λευκό αντί για διαφανές.

Η ομοιότητα με τα σύννεφα και το χιόνι

Αρχή παρόμοια με αυτήν εξηγεί γιατί τα σύννεφα και το χιόνι φαίνονται λευκά. Τα σταγονίδια νερού στα σύννεφα και οι κρύσταλλοι πάγου στο χιόνι διαχέουν το φως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αποδεικνύοντας πώς η αλληλεπίδραση φωτός, αέρα και νερού καθορίζει τα χρώματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ