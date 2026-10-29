Μήπως σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα; 6 τρόποι να βάλεις φρένο στις σκέψεις σου

Σκέφτεσαι υπερβολικά κάθε μήνυμα και κάθε κατάσταση; Έξι συμβουλές ειδικών για να σταματήσεις την υπερανάλυση και να διαχειρίζεσαι τις σκέψεις σου

Πόσες φορές έχεις αναλύσει μια συζήτηση που έγινε πριν από ώρες, έχεις ξαναδιαβάσει ένα μήνυμα για να καταλάβεις τι πραγματικά εννοούσε ο άλλος ή έχεις φτιάξει στο μυαλό σου ολόκληρα σενάρια για κάτι που δεν έχει συμβεί καν; Αν η απάντηση είναι «πάρα πολλές», μάλλον γνωρίζεις καλά πόσο εύκολο είναι να παγιδευτείς στις ίδιες σου τις σκέψεις.

Η υπερανάλυση μπορεί να σε κάνει να αμφισβητείς τις αποφάσεις σου, να ανησυχείς για το πώς σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι και να περιμένεις διαρκώς ότι κάτι θα πάει στραβά. Το χειρότερο; Όσο περισσότερο προσπαθείς να βρεις μια απάντηση που θα σε καθησυχάσει, τόσο περισσότερα ερωτήματα εμφανίζονται. Και κάπως έτσι, μια μικρή αμφιβολία καταλήγει να σου χαλάει ολόκληρη την ημέρα.

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