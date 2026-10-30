Όσοι άντρες έχουν τεράστιο εγωισμό λένε στάνταρ 4 ατάκες στις καθημερινές συζητήσεις τους

Αν κάτι θα μπορούσαμε να πούμε γι’ αυτή την κατηγορία αντρών, είναι πως ο εγωισμός αποτελεί συνώνυμο του ονόματός τους.

Ας ανοίξουμε το κεφάλαιο “εγωισμός”: όταν ένας άντρας πιστεύει πως έχει πάντα δίκιο, δυσκολεύεται να παραδεχτεί τα λάθη του και θεωρεί πως κάθε διαφωνία είναι μια προσωπική επίθεση εναντίον του, τότε ακόμη και η πιο απλή συζήτηση μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να υψώσει τη φωνή του ή να γίνει επιθετικός για να δείξει τον εγωισμό του. Μερικές φορές, αρκούν λίγες λέξεις, ένα ειρωνικό χαμόγελο ή μια ατάκα που σε κάνει να αναρωτιέσαι, αν τελικά φταις εσύ που άνοιξες το στόμα σου και εξέφρασες την άποψή σου. Ας το παραδεχτούμε: οι εγωιστές άντρες μπορούν να μας βγάλουν από τα ρούχα μας με τη συμπεριφορά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr