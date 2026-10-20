Ryanair: Η αλλαγή στο check-in από τις 10 Νοεμβρίου που μπορεί να αφήσει επιβάτες εκτός πτήσης

Η Ryanair αλλάζει το χρονικό όριο για το check-in στο αεροδρόμιο και την παράδοση αποσκευών, με τους επιβάτες να πρέπει πλέον να ολοκληρώνουν τη διαδικασία 60 λεπτά

Μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες του check-in φέρνει η Ryanair από τις 10 Νοεμβρίου 2026, καθώς οι επιβάτες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυστηρότερα χρονικά περιθώρια όταν πραγματοποιούν τη διαδικασία στο αεροδρόμιο ή παραδίδουν αποσκευές. Όσοι δεν προλάβουν τη νέα προθεσμία ενδέχεται να μην επιβιβαστούν στην πτήση τους, χωρίς να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα, τα γκισέ check-in και η παράδοση αποσκευών κλείνουν 40 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το όριο μεταφέρεται στα 60 λεπτά πριν από την πτήση, εκτός εάν οι επιβάτες ενημερωθούν για διαφορετική ρύθμιση. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί στα αεροδρόμια του δικτύου της αεροπορικής εταιρείας και αποσκοπεί στο να έχουν οι ταξιδιώτες περισσότερο χρόνο για να περάσουν από τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κίνησης.

Τι ισχύει για το ηλεκτρονικό check-in και τις χρεώσεις

Η νέα προθεσμία αφορά κυρίως όσους πραγματοποιούν check-in στο αεροδρόμιο ή παραδίδουν αποσκευή. Όπως διευκρίνισε ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, περίπου το 20% των επιβατών της εταιρείας που παραδίδει αποσκευές θα έχει περισσότερο χρόνο για να περάσει από τους ελέγχους και να φτάσει εγκαίρως στην πύλη αναχώρησης. Αντίθετα, οι επιβάτες που έχουν ολοκληρώσει το check-in ηλεκτρονικά και ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη αλλαγή, καθώς μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας στον έλεγχο ασφαλείας. Η εταιρεία επισημαίνει ότι στόχος είναι να περιοριστούν οι περιπτώσεις επιβατών που χάνουν την πτήση τους εξαιτίας των μεγάλων ουρών στα αεροδρόμια.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικού check-in μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της Ryanair παραμένει διαθέσιμη έως και δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Οι επιβάτες που έχουν αγοράσει συγκεκριμένη θέση μπορούν να κάνουν check-in έως και 60 ημέρες πριν από την πτήση τους. Όσοι δεν έχουν προκρατήσει θέση μπορούν να επιλέξουν δωρεάν θέση κατά το ηλεκτρονικό check-in, το οποίο ανοίγει 24 ώρες πριν από την αναχώρηση και κλείνει δύο ώρες πριν. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως το ηλεκτρονικό check-in ενδέχεται να επιβαρυνθούν με χρέωση για τη διαδικασία στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Η συγκεκριμένη χρέωση δεν αποτελεί νέα συνέπεια της αλλαγής του Νοεμβρίου, καθώς ισχύει ήδη. Επομένως, οι ταξιδιώτες που πρόκειται να πετάξουν με Ryanair θα πρέπει να ελέγχουν εγκαίρως τα στοιχεία της κράτησής τους, να ολοκληρώνουν το ηλεκτρονικό check-in μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και, εφόσον έχουν αποσκευή για παράδοση, να βρίσκονται στο αντίστοιχο γκισέ τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση.

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