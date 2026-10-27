Φραπές με σοκολάτα ή μέλι: Το νήμα στο Reddit που είχε (εντυπωσιακά) πολλούς φανς

Φραπές με σοκολάτα, με μέλι ή μήπως με σκόνη πρωτεΐνης; Ο κόσμος πειραματίζεται και δεν κρύβεται καθόλου.

Μπορείς να πειράξεις μια ιεροτελεστία; Mπορείς να αλλοιώσεις έναν θεσμό, σαν αυτό της παρασκευής ενός κλασικού, ορθόδοξου ελληνικού φραπέ; Δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι νεωτεριστές, κάποιοι «ρεφορμιστές» του ελληνικού φραπέ, που θέλουν να πειραματιστούν με νέες γεύσεις.

Συγκεκριμένα, ένας μύστης των πειραματιστών, με ψευδώνυμο LilMwushs, μπήκε στο Reddit και αποκάλυψε την πρόθεση του να φτιάξει φραπέ με σοκολάτα. Ζήτησε ιδέες για το πως να το κάνει ή έστω να πλησιάσει σε αυτή την ιδέα.

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