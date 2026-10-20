900 πτήσεις και 14 τόνοι προμηθειών: Πώς το Βιετνάμ αξιοποιεί drones για να φτάνει εκεί όπου δεν φτάνουν εύκολα τα οχήματα

Από τη μεταφορά φαρμάκων σε περιοχές που πλήττονται από πλημμύρες μέχρι τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, τα drones δοκιμάζονται ως εναλλακτική λύση για δύσκολες διαδρομές.

Σε περιοχές όπου οι δρόμοι δυσκολεύουν τη μεταφορά προϊόντων και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες δεν είναι πάντα εύκολη, τα drones αρχίζουν να αναλαμβάνουν έναν ρόλο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε περισσότερο με τεχνολογικό πείραμα. Στο Βιετνάμ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται σε δοκιμαστικές επιχειρήσεις μεταφοράς φαρμάκων, τροφίμων και άλλων απαραίτητων προμηθειών, με στόχο να φτάνουν ταχύτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το εγχείρημα έχει ήδη περάσει από το στάδιο της θεωρίας στην πράξη. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου από τον Nguyen Kim Thuan, αναπληρωτή διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογίας της εταιρείας Viettel Post, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 900 πτήσεις, κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν σχεδόν 14 τόνοι προμηθειών έκτακτης ανάγκης, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών.

Όταν οι δρόμοι δεν αρκούν

Η αξιοποίηση των drones έχει ιδιαίτερη σημασία για το Βιετνάμ, όπου ορεινές περιοχές, δύσβατα εδάφη και φυσικές καταστροφές μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τις μεταφορές. Σε τέτοιες συνθήκες, η δυνατότητα ενός αεροσκάφους να μεταφέρει προμήθειες χωρίς να εξαρτάται από το οδικό δίκτυο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Οι πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές όπως οι Thai Nguyen, Bac Ninh, Da Nang και Khanh Hoa, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να χρησιμοποιούνται και σε επιχειρήσεις υποστήριξης και διάσωσης. Τον Οκτώβριο του 2025, για παράδειγμα, drones της Viettel Post αξιοποιήθηκαν στην επαρχία Thai Nguyen κατά τη διάρκεια πλημμυρών, μεταφέροντας φάρμακα και απαραίτητα εφόδια και υποστηρίζοντας το έργο των ομάδων διάσωσης.

Το πλεονέκτημα είναι ότι τα drones μπορούν να παρακάμπτουν ορισμένα από τα εμπόδια που συναντούν τα συμβατικά οχήματα. Όταν ένας δρόμος έχει πλημμυρίσει ή μια ορεινή διαδρομή είναι δύσκολα προσβάσιμη, η εναέρια μεταφορά μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα για μικρά φορτία που χρειάζονται γρήγορη παράδοση.

Το επόμενο μεγάλο πείραμα

Το Βιετνάμ σχεδιάζει να επεκτείνει τις δοκιμές και σε άλλες εφαρμογές. Στην επαρχία Dien Bien, μια ορεινή περιοχή στα βορειοδυτικά της χώρας, έχει εγκριθεί πρόγραμμα πιλοτικής αξιοποίησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με στόχο περίπου 6.000 πτήσεις έως το τέλος Μαΐου του 2027.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη μεταφορά φαρμάκων. Περιλαμβάνει τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και ιατρικών δειγμάτων, καθώς και εφαρμογές στη γεωργία και στη χαρτογράφηση. Η επιλογή της περιοχής συνδέεται με το δύσβατο ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος μεταφοράς προϊόντων από απομακρυσμένα σημεία.

Στόχος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και να συγκεντρωθούν δεδομένα που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση κανόνων για την ασφαλή χρήση των drones. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης αξιολόγηση της διαχείρισης των πτήσεων και της παρακολούθησης των αεροσκαφών από απόσταση.

Γιατί δεν αντικαθιστούν τα φορτηγά

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα drones δεν είναι ακόμη σε θέση να αντικαταστήσουν τα φορτηγά και τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται καθημερινά στις μεταφορές. Τα συμβατικά οχήματα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων και να εξυπηρετούν πολλαπλούς παραλήπτες σε μία διαδρομή, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το βάρος του φορτίου, η αυτονομία της μπαταρίας, η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς. Επιπλέον, το κόστος δεν εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα της πτήσης, αλλά και από τη συντήρηση, την εποπτεία, το προσωπικό και τη μεταφορά των προϊόντων μέχρι το σημείο απογείωσης.

Γι' αυτό η κατεύθυνση που εξετάζει η Viettel Post είναι ο συνδυασμός των δύο τρόπων μεταφοράς. Τα drones μπορούν να αναλαμβάνουν το δυσκολότερο τμήμα μιας διαδρομής, ενώ τα οχήματα συνεχίζουν να εξυπηρετούν το υπόλοιπο δίκτυο διανομής.

Η πραγματική πρόκληση για το Βιετνάμ είναι πλέον να αποδείξει ότι οι δοκιμαστικές πτήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε σταθερή και οικονομικά βιώσιμη υπηρεσία. Οι περίπου 900 πτήσεις και οι σχεδόν 14 τόνοι προμηθειών αποτελούν ένα πρώτο δείγμα της δυναμικής της τεχνολογίας, αλλά η ευρύτερη εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από την ασφάλεια, το κόστος και την αξιοπιστία της σε καθημερινές συνθήκες.

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