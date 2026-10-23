Τι ώρα είναι στη Σελήνη: Γιατί ο χρόνος κυλά διαφορετικά στο φεγγάρι απ' ό,τι στη Γη

Επιστήμονες καθιερώνουν τη Συντονισμένη Σεληνιακή Ώρα (LTC), καθώς ο χρόνος στη Σελήνη κυλά ταχύτερα από τη Γη λόγω της σχετικότητας.

Ο άνθρωπος έχει μελετήσει εκτενώς τον φυσικό του δορυφόρο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Γης και αντικείμενο πολυάριθμων διαστημικών αποστολών. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα που σπάνια τίθεται: Τι ώρα είναι στη Σελήνη σε σχέση με τη γήινη ζώνη ώρας;

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 28ης Γενικής Διάσκεψης Μέτρων και Σταθμών, τα κράτη-μέλη ενοποίησαν τα κριτήριά τους και εξέτασαν τρόπους για την υιοθέτηση μιας διεθνούς «σεληνιακής κλίμακας χρόνου αναφοράς».

Από τη γήινη ώρα UTC στη σεληνιακή LTC

Στη Γη, η επίσημη κλίμακα μέτρησης του χρόνου που χρησιμοποιείται από τα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και τις παγκόσμιες υποδομές είναι η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Ωστόσο, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσιο στη Σελήνη, καθώς εκεί ο χρόνος περνάει ελαφρώς πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν, η βαρύτητα επηρεάζει τη ροή του χρόνου. Αν δύο ρολόγια συγχρονίζονταν απόλυτα στη Γη και το ένα από αυτά μεταφερόταν στη Σελήνη, θα παρουσίαζαν διαφορά περίπου 56 μικροδευτερολέπτων κάθε ημέρα.

Η σημασία των νανοδευτερολέπτων στις διαστημικές αποστολές

Παρότι η απόκλιση των 56 μικροδευτερολέπτων φαντάζει αμελητέα στην καθημερινότητα, η απόλυτη ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας για τη διαστημική πλοήγηση, την προσεδάφιση διαστημικών σκαφών και τον προσανατολισμό των αστροναυτών.

Όπως εξηγεί ο Τζόελ Πάρκερ, επικεφαλής του σχετικού έργου στη NASA: «Η ανάγκη για ακρίβεια πλοήγησης της τάξης των μέτρων στη Σελήνη μεταφράζεται σε ανάγκη για χρονική ακρίβεια της τάξης των νανοδευτερολέπτων».

Για τον λόγο αυτό, ο στόχος των διαστημικών υπηρεσιών είναι η χρήση δορυφόρων πλοήγησης σε σεληνιακή τροχιά και η επίσημη υιοθέτηση της Συντονισμένης Σεληνιακής Ώρας (LTC) για όλους τους μελλοντικούς υπολογισμούς.

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