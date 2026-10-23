Η τραγική ιστορία της «τίγρης του Κορωπίου» - «Έβαλα φωτιά και έκαψα τον άνδρα μου. Δεν μετανοώ»

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 23 Οκτωβρίου 1963, η Ελένη Παπαϊωάννου δολοφόνησε τον σύζυγό της Παναγιώτη. Με αγριότητα ανάλογη της κόλασης που έζησε δίπλα του.

«Έβαλα φωτιά και έκαψα τον άνδρα μου. Ήρθα να παραδοθώ. Δεν μετανοώ». Αργά τη νύχτα της 23ης Οκτωβρίου 1963, η 27χρονη Ελένη Παπαϊωάννου, έστειλε τα δύο παιδιά της να μείνουν στη γιαγιά τους.

Ο σύζυγός της, Παναγιώτης, κοιμόταν. Η Ελένη, τον περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά στο κρεβάτι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το σπίτι γέμισε φλόγες. Ο Παναγιώτης πάλεψε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε. Υπέκυψε στα τραύματά του το επόμενο πρωί στο Ιπποκράτειο.

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