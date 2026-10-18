Γάλλοι ανθρακωρύχοι εγκατέλειψαν δύο βουνά 150 μ: 40 χρόνια αργότερα, ο ήλιος τα μετέτρεψε σε ένα απροσδόκητο βιότοπο

Δύο τεχνητά βουνά από απόβλητα ορυχείων στη βόρεια Γαλλία μετατράπηκαν σε ένα σπάνιο οικοσύστημα, φιλοξενώντας εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων.

Στο Λος-αν-Γκοέλ, κοντά στην πόλη Λενς του γαλλικού Βορρά, δύο επιβλητικά τεχνητά βουνά υψώνονται περίπου 150 μέτρα πάνω από την πεδιάδα.

Πρόκειται για γιγαντιαίους λόφους από εκατομμύρια τόνους σχιστόλιθου και υπολείμματα εξόρυξης άνθρακα, που συσσωρεύτηκαν εκεί κατά τη διάρκεια δεκαετιών βιομηχανικής δραστηριότητας. Όταν τα ορυχεία έκλεισαν το 1986, οι δομές αυτές παρέμειναν ως βιομηχανικά απομεινάρια.

Από τη διαγραφή στην προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς

Αν και πολλοί κάτοικοι ζητούσαν την ισοπέδωσή τους για να σβηστούν τα σημάδια της εξόρυξης, ο επί χρόνια δήμαρχος Μαρσέλ Καρόν πάλεψε για τη διατήρησή τους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε στη φύση να καλύψει το τοπίο, δημιουργώντας ένα απρόσμενο φυσικό φαινόμενο.

Η σύσταση των λόφων άλλαξε δραματικά τις συνθήκες του εδάφους. Ο σκούρος σχιστόλιθος απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα οι νότιες πλαγιές να διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, το πετρώδες έδαφος επιτρέπει στο νερό της βροχής να αποστραγγίζεται ταχύτατα.

Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας, ξηρού εδάφους και παρατεταμένης ηλιοφάνειας δημιούργησε ένα θερμό μικροκλίμα που θυμίζει μεσογειακό βιότοπο, παρότι ο γαλλικός Βορράς χαρακτηρίζεται από υγρό ωκεάνειο κλίμα.

Καταφύγιο για 350 είδη φυτών και ζώων

Αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες προσέλκυσαν είδη που προσαρμόζονται σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα. Στις πλαγιές αναπτύσσονται άγρια φυτά, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδών ορχιδέας. Ερπετά αξιοποιούν τις θερμές βραχώδεις επιφάνειες, ενώ σπάνια είδη εντόμων και πεταλούδων βρίσκουν τροφή και χώρους αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τα δημοτικά αρχεία, το βιομηχανικό συγκρότημα φιλοξενεί πλέον 159 είδη ζώων και 190 είδη φυτών. Παράλληλα, αντίστοιχοι τεχνητοί λόφοι σε γειτονικές περιοχές, όπως το Ντουρζ, λειτουργούν ως ζωτικοί σταθμοί ανάπαυσης για τα ευρωπαϊκά μεταναστευτικά πουλιά ανάμεσα σε αστικά και αγροτικά τοπία.

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