Μεθυσμένος χωρίς να πιεις σταγόνα: Η σπάνια πάθηση που σε μεθάει τρώγοντας μακαρόνια

Το σύνδρομο αυτοζύμωσης είναι μια σπάνια πάθηση κατά την οποία το γαστρεντερικό σύστημα μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε αλκοόλ, προκαλώντας μέθη.

Φανταστείτε να αισθάνεστε τα συμπτώματα της μέθης αμέσως μετά την κατανάλωση ενός πιάτου ζυμαρικών, χωρίς να έχετε πιει ούτε μια σταγόνα αλκοόλ.

Για τους ανθρώπους που πάσχουν από το σύνδρομο αυτοζύμωσης (Auto-Brewery Syndrome - ABS), αυτό το παράξενο σενάριο αποτελεί μια καθημερινή και συχνά τρομακτική πραγματικότητα.

Πώς το έντερο μετατρέπεται σε «εσωτερικό ζυθοποιείο»;

Η σπάνια αυτή διαταραχή, γνωστή και ως σύνδρομο εντερικής ζύμωσης, εμφανίζεται όταν μικροοργανισμοί στο πεπτικό σύστημα μετατρέπουν τους υδατάνθρακες των τροφών σε αιθανόλη (αλκοόλη), η οποία στη συνέχεια εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος.

Όπως εξηγεί η γαστρεντερολόγος Dr. Σαβίτα Σριβαστάβα, όταν το οικοσύστημα του εντέρου υποστεί σοβαρή δυσβίωση, συχνά λόγω λήψης υψηλών δόσεων αντιβιοτικών, χρόνιων παθήσεων όπως η νόσος του Crohn ή ο διαβήτης, τα μικρόβια ζύμωσης επικρατούν.

«Όταν ένας άνθρωπος με ABS τρώει καθημερινούς υδατάνθρακες: ένα πιάτο μακαρόνια, μια φέτα ψωμί ή ένα αναψυκτικό, αυτά τα υπερπληθυσμένα μικρόβια καταναλώνουν τους υδατάνθρακες και τους μετατρέπουν σε καθαρή ενδογενή αιθανόλη μέσω ζύμωσης», αναφέρει η ίδια.

Τα βακτήρια-ένοχοι και τα συμπτώματα μέθης

Αν και παλαιότερα πιστευόταν ότι υπεύθυνοι ήταν μόνο οι μύκητες, μελέτη του 2026 στο περιοδικό Nature Microbiology σε 22 επιβεβαιωμένους ασθενείς έδειξε σημαντική παρουσία βακτηρίων όπως το Escherichia coli και το Klebsiella pneumoniae.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Τραυλισμό και δυσκολία στην ομιλία.

Απώλεια συντονισμού και ζάλη.

Εγκεφαλική καταχνιά (brain fog) και ναυτία.

Έντονο hangover μετά από γεύματα πλούσια σε υδατάνθρακες.

Νομικές επιπλοκές και προβλήματα στο συκώτι

Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις, ο Dr. Εντμούντο Ροντρίγκεζ-Φρίας προειδοποιεί πως η επαναλαμβανόμενη εσωτερική έκθεση στην αιθανόλη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο συκώτι.

Παράλληλα, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και νομικές συνέπειες, καθώς συχνά κατηγορούνται για κρυφή κατανάλωση αλκοόλ, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εργασία τους ή βγαίνουν θετικοί σε αλκοτέστ της τροχαίας, με τη διάγνωση να μην γίνεται πάντα αποδεκτή ως νομική υπεράσπιση.

Η αντιμετώπιση της πάθησης περιλαμβάνει στοχευμένη αντιμικροβιακή θεραπεία, δραστική αλλαγή στη διατροφή με περιορισμό των υδατάνθρακων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει δοκιμαστεί και η μεταμόσχευση κοπρανικής μικροβιακής χλωρίδας.

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