Οι έξυπνοι άνθρωποι λένε αυτές τις 7 φράσεις όταν φοβούνται να πάρουν αποφάσεις

Μερικές φορές, ο φόβος της αποτυχίας και η υπερανάλυση οδηγούν ακόμη και τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε δικαιολογίες που τους κρατούν στάσιμους.

Το να είσαι έξυπνος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι κάθε κατάσταση. Μπορεί να αναλύεις τα δεδομένα, να βλέπεις όλες τις πιθανές εκβάσεις και να αντιλαμβάνεσαι τις συνέπειες των επιλογών σου, αλλά όταν έρχεται η ώρα να πάρεις μια απόφαση, να κάνεις πίσω. Κι εκεί που η λογική θα μπορούσε να γίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου, καταλήγει να σε κρατά εγκλωβισμένο στις ίδιες σκέψεις.

Πόσες φορές έχεις αναβάλει μια δύσκολη συζήτηση, έχεις αποφύγει να εκφράσεις τη διαφωνία σου ή έχεις περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνεις μια αλλαγή; Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σου λείπει η εξυπνάδα. Ίσως δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς την αβεβαιότητα, φοβάσαι μήπως κάνεις λάθος ή δεν θέλεις να δυσαρεστήσεις τους γύρω σου. Το πρόβλημα ξεκινά, όταν αυτές οι σκέψεις γίνονται μόνιμη δικαιολογία για την αδράνεια. Υπάρχουν, μάλιστα, ορισμένες φράσεις που χρησιμοποιούμε συχνά για να αποφύγουμε μια απόφαση, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι τελικά μας κρατούν στο ίδιο σημείο.

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