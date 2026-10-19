Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν μπορούν να βασιστούν σε κανέναν, παραπονιούνται συχνά για αυτά τα 7 πράγματα

Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι πρέπει να τα καταφέρνει πάντα μόνος του, είναι πιθανό να αμφισβητεί την προθυμία των άλλων να τον βοηθήσουν.

Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι δεν έχουν κανέναν πραγματικά στο πλευρό τους, κανέναν στον οποίο να μπορούν να στραφούν όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Κι αυτό, αναμφίβολα, επηρεάζει την καθημερινότητα σε όλους τους τομείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έλλειψη στήριξης συμβαίνει πράγματι. Σε άλλες, μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που κάποιος αντιλαμβάνεται τις σχέσεις του, συχνά επηρεασμένος από προηγούμενες απογοητεύσεις. Όποια κι αν είναι η αιτία, όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι πρέπει να τα καταφέρνει πάντα μόνος του, είναι πιθανό να αρχίσει να αμφισβητεί τόσο τις δυνατότητές του όσο και την προθυμία των άλλων να τον βοηθήσουν.

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