Το μυστικό του φλερτ βρίσκεται στη φωνή: Πώς αλλάζει όταν μας αρέσει κάποιος

Η επιστήμη αποκαλύπτει πως ο τόνος και η συχνότητα της φωνής μας αλλάζουν υποσυνείδητα όταν μιλάμε σε κάποιον που μας ελκύει.

Το φλερτ περιγράφεται συχνά ως τέχνη, καθώς οι κανόνες του είναι ασαφείς και οι προσεγγίσεις ποικίλουν. Παρόλα αυτά, η επιστήμη έχει καταφέρει να εντοπίσει συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς που λειτουργούν ως σαφείς δείκτες ερωτικής ελκυστικότητας.

Ανάμεσα σε αυτά, η γλώσσα του σώματος παίζει καθοριστικό ρόλο, όμως ένας από τους πιο αποκαλυπτικούς παράγοντες βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και ειδικότερα στον τόνο της φωνής μας.

Η επίδραση του τόνου της φωνής στην ελκυστικότητα

Η ανθρώπινη φωνή μεταβάλλεται συνεχώς σε συχνότητα (pitch), κινούμενη από πολύ χαμηλές έως πολύ υψηλές νότες. Όπως επισημαίνει ο Ντέιβιντ Πατς, καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Penn State, η φωνητική επικοινωνία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, με τον τόνο να είναι το πιο αντιληπτό στοιχείο της.

Σε σχετική μελέτη, ο Πατς και η ομάδα του εξέτασαν τις αντιδράσεις 3.100 συμμετεχόντων από 22 χώρες, οι οποίοι άκουσαν ηχογραφήσεις ανδρών και γυναικών με ψηφιακά τροποποιημένο τόνο φωνής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας πιο χαμηλός τόνος φωνής θεωρήθηκε σημαντικά πιο ελκυστικός τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες στο πλαίσιο επιλογής συντρόφου για μακροχρόνια σχέση ή γάμο. Παράλληλα, στους άνδρες ο χαμηλός τόνος συνδέθηκε με αυξημένο κύρος και επιβλητικότητα.

Αντίθετα, ο πιο υψηλός τόνος στους άνδρες αξιολογήθηκε ως πιο ελκυστικός για βραχυπρόθεσμες σχέσεις. Στις γυναίκες, ο υψηλός τόνος εκλήφθηκε ως πιο παιχνιδιάρικος και ερωτικός, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούσε να εκληφθεί ως απειλή από άλλες γυναίκες κλειστών κοινωνιών.

Πώς αλλάζει η φωνή στο speed dating

Έρευνα εξέτασε αν οι άνθρωποι προσαρμόζουν σκόπιμα ή υποσυνείδητα τον τόνο της φωνής τους κατά τη διάρκεια συναντήσεων γρήγορης γνωριμίας (speed dating) μεταξύ 30 ανδρών και γυναικών. Η ανάλυση των ηχογραφήσεων αποκάλυψε ενδιαφέροντα ευρήματα για τις αυτόματες προσαρμογές της φωνής.

Οι άνδρες χαμήλωναν αισθητά τη συχνότητα της φωνής τους όταν συνομιλούσαν με γυναίκες που προσέλκυαν το ενδιαφέρον και των υπόλοιπων συμμετεχόντων, αλλά και όταν η ελκυστικότητα ήταν αμοιβαία.

Από την πλευρά τους, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν γενικά πιο υψηλό τόνο όταν απευθύνονταν σε πιθανούς συντρόφους, ωστόσο χαμήλωναν και εκείνες τη φωνή τους όταν μιλούσαν με τους άνδρες που τις ενδιέφεραν περισσότερο. Συνεπώς, η βαθύτερη φωνή αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες ότι κάποιος εκδηλώνει ειλικρινές ενδιαφέρον.

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