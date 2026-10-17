Ισπανία: Έκαναν πάρτι με μπίρες μέσα στο εργοστάσιο και απολύθηκαν – Τους κατέγραψαν οι κάμερες να χορεύουν με την μπάρα εισόδου

Τρεις εργαζόμενοι σε εργοστάσιο της ArcelorMittal στη Χιχόν της Ισπανίας απολύθηκαν μετά από ένα αυτοσχέδιο πάρτι κατά τη διάρκεια διακοπής της παραγωγής, το οποίο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Μια εργάσιμη ημέρα που εξελίχθηκε σε πάρτι, μπίρες και χορό με την μπάρα της εισόδου κατέληξε σε απόλυση για τρεις εργαζομένους σε εργοστάσιο στη Χιχόν της Ισπανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Comercio, οι τρεις εργαζόμενοι απασχολούνταν στο τμήμα παραγωγής χοντρής χαλυβουργικής λαμαρίνας της ArcelorMittal. Όταν η συγκεκριμένη εγκατάσταση σταμάτησε προσωρινά να λειτουργεί λόγω διακοπής της παραγωγής, αντί να περιμένουν την επανέναρξη της δραστηριότητας, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το εργοστάσιο και να επιστρέψουν αργότερα με κουτάκια μπίρας.

Οι κάμερες κατέγραψαν το πάρτι

Η επιστροφή τους στις εγκαταστάσεις συνοδεύτηκε από συμπεριφορές που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν συνάδουν με την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την παρέα των τριών εργαζομένων, ενώ στο περιστατικό φέρονται να περιλαμβάνονται ζημιές σε κοινόχρηστο χώρο του εργοστασίου και ένας αυτοσχέδιος χορός λίμπο με την μπάρα εισόδου στον χώρο. Ο λίμπο είναι χορός στον οποίο οι συμμετέχοντες προσπαθούν να περάσουν κάτω από μια οριζόντια μπάρα, σκύβοντας όλο και περισσότερο όσο αυτή χαμηλώνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εργαζόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν την μπάρα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις για τον αυτοσχέδιο χορό τους. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έφερε στο φως όσα συνέβησαν και η εταιρεία προχώρησε στην απόλυση και των τριών εργαζομένων.

Η υπόθεση δεν έμεινε εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Το περιστατικό απέκτησε γρήγορα απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κυκλοφόρησαν χιουμοριστικές αναπαραστάσεις της υποτιθέμενης γιορτής, δημιουργημένες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Με την ονομασία «Fiestón Chapa», τα σχετικά μοντάζ παρουσιάζουν το συμβάν σαν να επρόκειτο για οργανωμένο πάρτι, με ψεύτικες αφίσες και πληροφορίες για τη γιορτή. Οι συγκεκριμένες εικόνες αποτελούν σατιρικές δημιουργίες και όχι αυθεντικές καταγραφές του περιστατικού.

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Όπως αναφέρει το AS, η συλλογική σύμβαση εργασίας της εταιρείας παραπέμπει στον κώδικα συμπεριφοράς του κλάδου της μεταλλουργίας, ο οποίος προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.

Η περιστασιακή μέθη μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, ανάλογα με το αν επηρεάζει αρνητικά την εργασία ή δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων. Στην προκειμένη περίπτωση, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η εταιρεία προχώρησε σε άμεση απόλυση των τριών εργαζομένων, μετά το περιστατικό που καταγράφηκε στις εγκαταστάσεις της.

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