Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός πέταξε όπλο και εξάρτυση για να παίξει... ξύλο με πολίτη (vid)

Ο αστυνομικός έβγαλε το γιλέκο, το γκλομπ και το μπουφάν του, αφήνοντας τον εξοπλισμό εκτεθειμένο.

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, με αστυνομικό να αφήνει στο πεζοδρόμιο τον εξοπλισμό του, ακόμη και το όπλο του, προκειμένου να διαπληκτιστεί με πολίτη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ένας άνδρας που ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του διαφώνησε με τον αστυνομικό για κλήσεις που εκείνος βεβαίωνε σε οχήματα στην περιοχή. Ο πολίτης φέρεται να του επισήμανε ότι έκανε λάθος, υποστηρίζοντας πως τα συγκεκριμένα οχήματα δεν θα έπρεπε να γράφονται.

Άφησε τον εξοπλισμό

Η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο αστυνομικός άρχισε να βγάζει την εξάρτυσή του, το γιλέκο και το γκλομπ, ενώ στη συνέχεια έβγαλε και το μπουφάν του, αφήνοντας τα αντικείμενα εκτεθειμένα στο πεζοδρόμιο.

Ανάμεσα στον εξοπλισμό που άφησε κάτω βρισκόταν και το υπηρεσιακό του όπλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό. Στη συνέχεια, η ένταση έφτασε σε σημείο σωματικής αντιπαράθεσης.

Η κατάσταση δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις χάρη στην παρέμβαση του συναδέλφου του αστυνομικού, αλλά και περαστικών που έσπευσαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού υπόγειου χώρου στάθμευσης.