«Rewind»: «Πάμε πίσω στα 80’s;» (vid)
Θα μπορούσα να κάνω copy paste το κείμενο που γράφτηκε πέρυσι για την Angelika Dusk. Δεν θα το κάνω. Θα ντυθώ καλά, γιατί κάνει και κρύο, θα πάρω ένα σάκο και θα πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Εκεί, κάτω από τις λαμαρίνες και δίπλα στα συνεργεία αυτοκινήτων, τις αποθήκες, τα σιδηρουργεία και τις μάντρες, θα περπατήσω στα βρόμικα πεζοδρόμια του σταθμού και θα πιω καφέ σκέτο, καπουτσίνο, στο πλαστικό που γράφει χλμ.154. Θα καθίσω στο ψηλό σκαμπό πίσω από τη βιτρίνα και θα κοιτάω τους ταξιδιώτες, τα λεωφορεία που κορνάρουν, τους αχθοφόρους που φωνάζουν, τα παιδάκια που γκρινιάζουν γιατί είναι πρωί και νυστάζουν, το ψιλικατζίδικο με τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
Θα γράψω, λοιπόν, για την Angelika, με το αγγελικό όνομα και φωνή, όταν θα περάσω απέναντι για εφημερίδα και σοκολάτα Serano. Θα ζητήσω από τον ιδιοκτήτη την εφημερίδα που δεν υπάρχει πια και το γλύκισμα που σπάνια συναντώ σήμερα. Θα πάρω τα ρέστα μου και όταν ανοίξω το πορτοφόλι μου δεν θα με κοιτάει ο Κολοκοτρώνης. Θα βάλω στην πλαϊνή τσέπη του σάκου την εφημερίδα, μαζί με την κασέτα που μου έγραψε ο ξαδερφός μου. Και όταν θα βρω την Αngelika στο λεωφορείο για Πύργο, θα της πω «πάμε πίσω στα 80’s;». Θα με κοιτάξει γλυκά και θα μου πει «αμέ, πάτα Rewind» (Snowcage Records).
«Rewind», back to the future
Το ταξίδι μας πολύωρο. Η διαδρομή θα καλυπτόταν σε τρεις ώρες περίπου, αλλά κάτι τα έργα στην Κακιά Σκάλα, κάτι που μια νταλίκα ανατράπηκε λίγο πριν το Αίγιο, κάτι η αναπάντεχη κίνηση για Οκτώβρη (λες και έχουμε εκλογές και πάνε οι ετεροδημότες να ψηφίσουν), ε, κάναμε τουλάχιστον πεντέμισι ώρες να φτάσουμε στον Πύργο. Δεν κουραστήκαμε, όμως, καθόλου. Με την Angelika μιλήσαμε και ακούσαμε τον νέο της δίσκο, το «Rewind». Εγώ έβλεπα τον νεαρό εαυτό μου να περνά καλά ακούγοντας τις ανεβαστικές μελωδίες, τους up tempo ρυθμούς και βιώνοντας την ανεμελιά των 80’s.
Η νοσταλγική, ευδιάθετη και χορευτική διάθεση της εποχής ήταν ωραίος τρόπος να φλερτάρεις με μια όμορφη καλλιτέχνιδα που έχει ταξιδιάρικη φωνή, σαγηνευτική, ρομαντική. Τα λόγια της, η μουσική και οι στίχοι της, έγιναν η θύμηση των μπλουζ που χορεύαμε στα πάρτι με τις κοπέλες που θέλαμε να φιλήσουμε, να κρατήσουμε… Και ήταν όλοι εκεί. Η Μαντόνα, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Prince, ο Μπίγαλης, ο Ρακιντζής, ο Χαριτοδιπλωμένος, τα τζιν μπουφάν, οι γραβάτες-λαχούρια και οι έντονα τονισμένες βλεφαρίδες. Κόκα κόλα για αναψυκτικό και ουίσκι για πότο. Και όταν φεύγαμε από το πάρτι το φιλί στο μάγουλο και το τηλέφωνο του σπιτιού της κοπέλας ήταν η κορυφή του κόσμου για μας. Ναι, η Angelika με πήγε, μας πήγε, πίσω και το «Rewind» θα παίζει στο «τώρα» και στο «μετά» για μας.
Το «Rewind» θα μας ενώνει
Δεν θα γράψω τίποτε άλλο. Το ταξίδι τελείωσε, οι δρόμοι μας χώρισαν και μόνο το «Rewind» θα μας ενώνει. Αντιγράφω από το δελτίο Τύπου: Η Angelika Dusk επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της άλμπουμ REWIND, ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο των 80’s. Με 11 τραγούδια που υπογράφει η ίδια, η Angelika αναβιώνει τη μουσική ταυτότητα της δεκαετίας, αντλώντας έμπνευση από τον χαρακτηριστικό ήχο, την εκρηκτική ενέργεια και την ξεχωριστή αισθητική των 80’s. Συνδυάζοντας τη νοσταλγία με μια σύγχρονη pop προσέγγιση, δημιουργεί ένα άλμπουμ που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή της δεκαετίας στη σημερινή μουσική σκηνή.
Για τη δημιουργία του REWIND, η Angelika Dusk συνεργάστηκε με τον πολυβραβευμένο μουσικό παραγωγό και σταθερό συνοδοιπόρο της Rupert Christie, γνωστό για τη δουλειά του με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι U2, οι Coldplay και οι Green Day. Με τη χρήση αυθεντικών μουσικών οργάνων της εποχής, κατάφεραν να αναδημιουργήσουν τον χαρακτηριστικό ήχο των 80’s, αποτυπώνοντας την αισθητική και τη μοναδική μουσική ταυτότητα της δεκαετία. Α, πριν βάλω τελεία, θυμηθείτε αυτό:
Η Angelika Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ REWIND την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Gazarte Roof Stage. To Gazarte θα μεταμορφωθεί, για μία βραδιά μόνο, σε μία σύγχρονη disco με neon lights και ντισκομπάλες όπου θα χορέψουμε και θα συνδεθούμε με τους γύρω μας, απολαμβάνοντας το “τώρα”. Εισιτήρια ΕΔΩ
ΙNFO
Angelika Dusk
Rewind
New Album
Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: Spotify, Apple Music
Eπικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications
Credits «Rewind»
All songs Written by Angelika Dusk and Jonny Lattimer
Leave a Light On & Stronger written by Angelika Dusk and Rupert Christie
All songs Produced, Mixed and Mastered by Rupert Christie
Lead Vocals: Angelika Dusk
Guitars: Simon Johnson
Bass: Dave Troke
Backing Vocals: Laura Vasilou and Shean Williams
Drum Programming: Sam Burden
Keyboards: All tracks Jonny Lattimer and Rupert Christie, Leave a Light On & Stronger Rupert Christie
Saxophone on Miracle, When We’re Dancing and Live This Life Again: Jim Knight
Sound Engineer on Deeper Love, Breaking My Heart & Live This Life Again: Savvas Kaisaritis
Summer Gone Prose: Shean Williams
Stronger 911 Call: Eva Nomikou (woman), Konstantinos Alexopoulos (operator)
Recorded at Noisy King Music Studio, Abbey Road Studios, Miloco Studios and Rupert Christie’s Studio
Credits When We’re Dancing
Music by Angelika Daskalopoulou, Jonny Lattimer
Produced & Mixed by Rupert Christie
Lead Vocals - Angelika Daskalopoulou
Backing Vocals – Laura Vasilou, Shean Williams
Guitars – Simon Johnson
Bass – Dave Troke
Keyboards – Rupert Christie
Drum Programming – Sam Burden
Saxophone – Jim Knight
Recorded at Miloco Studios London
When We’re Dancing Music Video
A Snowcage Records Production
Director: Andi Xhuma
DOP: Leonidas Michelopoulos
1st Camera Assistant: Spyros Kontorouchas
Gaffer: Giorgos Xanthikakis
Gaffer Assistants: Christos Tsapopoulos, Sandy Nikol
Electrician: Vaggelis Vancal
Filming Location: ΦΙΑΤ
Choreographer and Movement Curator: Markella Manoliadi
Choreographer Assistant: Fay Tzouma
Stylist: Vina Neofotistou
Assistant Stylist: Elina Psyllou
Make Up Artist: Maria Vez
Assistant Make Up Artist: Georgina Petrou
Hair Stylist: Maritina Manthopoulou
Assistant Hair Stylist: Alexandros Hontai
Production Manager: Dimitra Kalogera
Production Assistants: Artemis Makri, Stella Kalogera
The Band:
Vasilis Gkoritsas (Keyboards)
Dimitris Bosinakos (Drummer)
Fotini Kostopoulou (Vocals)
*Η Angelika Dusk σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok