«Rewind»: «Πάμε πίσω στα 80’s;» (vid)

Η Angelika Dusk πατάει «Rewind» (Snowcage Records) και φέρνει τα 80’s στο σήμερα. Την Πέμπτη 22/10, η μεγάλη παρουσίαση του άλμπουμ στο Gazarte Roof Stage.

Θα μπορούσα να κάνω copy paste το κείμενο που γράφτηκε πέρυσι για την Angelika Dusk. Δεν θα το κάνω. Θα ντυθώ καλά, γιατί κάνει και κρύο, θα πάρω ένα σάκο και θα πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Εκεί, κάτω από τις λαμαρίνες και δίπλα στα συνεργεία αυτοκινήτων, τις αποθήκες, τα σιδηρουργεία και τις μάντρες, θα περπατήσω στα βρόμικα πεζοδρόμια του σταθμού και θα πιω καφέ σκέτο, καπουτσίνο, στο πλαστικό που γράφει χλμ.154. Θα καθίσω στο ψηλό σκαμπό πίσω από τη βιτρίνα και θα κοιτάω τους ταξιδιώτες, τα λεωφορεία που κορνάρουν, τους αχθοφόρους που φωνάζουν, τα παιδάκια που γκρινιάζουν γιατί είναι πρωί και νυστάζουν, το ψιλικατζίδικο με τις εφημερίδες και τα περιοδικά.

Θα γράψω, λοιπόν, για την Angelika, με το αγγελικό όνομα και φωνή, όταν θα περάσω απέναντι για εφημερίδα και σοκολάτα Serano. Θα ζητήσω από τον ιδιοκτήτη την εφημερίδα που δεν υπάρχει πια και το γλύκισμα που σπάνια συναντώ σήμερα. Θα πάρω τα ρέστα μου και όταν ανοίξω το πορτοφόλι μου δεν θα με κοιτάει ο Κολοκοτρώνης. Θα βάλω στην πλαϊνή τσέπη του σάκου την εφημερίδα, μαζί με την κασέτα που μου έγραψε ο ξαδερφός μου. Και όταν θα βρω την Αngelika στο λεωφορείο για Πύργο, θα της πω «πάμε πίσω στα 80’s;». Θα με κοιτάξει γλυκά και θα μου πει «αμέ, πάτα Rewind» (Snowcage Records).

«Rewind», back to the future



Το ταξίδι μας πολύωρο. Η διαδρομή θα καλυπτόταν σε τρεις ώρες περίπου, αλλά κάτι τα έργα στην Κακιά Σκάλα, κάτι που μια νταλίκα ανατράπηκε λίγο πριν το Αίγιο, κάτι η αναπάντεχη κίνηση για Οκτώβρη (λες και έχουμε εκλογές και πάνε οι ετεροδημότες να ψηφίσουν), ε, κάναμε τουλάχιστον πεντέμισι ώρες να φτάσουμε στον Πύργο. Δεν κουραστήκαμε, όμως, καθόλου. Με την Angelika μιλήσαμε και ακούσαμε τον νέο της δίσκο, το «Rewind». Εγώ έβλεπα τον νεαρό εαυτό μου να περνά καλά ακούγοντας τις ανεβαστικές μελωδίες, τους up tempo ρυθμούς και βιώνοντας την ανεμελιά των 80’s.

Η νοσταλγική, ευδιάθετη και χορευτική διάθεση της εποχής ήταν ωραίος τρόπος να φλερτάρεις με μια όμορφη καλλιτέχνιδα που έχει ταξιδιάρικη φωνή, σαγηνευτική, ρομαντική. Τα λόγια της, η μουσική και οι στίχοι της, έγιναν η θύμηση των μπλουζ που χορεύαμε στα πάρτι με τις κοπέλες που θέλαμε να φιλήσουμε, να κρατήσουμε… Και ήταν όλοι εκεί. Η Μαντόνα, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Prince, ο Μπίγαλης, ο Ρακιντζής, ο Χαριτοδιπλωμένος, τα τζιν μπουφάν, οι γραβάτες-λαχούρια και οι έντονα τονισμένες βλεφαρίδες. Κόκα κόλα για αναψυκτικό και ουίσκι για πότο. Και όταν φεύγαμε από το πάρτι το φιλί στο μάγουλο και το τηλέφωνο του σπιτιού της κοπέλας ήταν η κορυφή του κόσμου για μας. Ναι, η Angelika με πήγε, μας πήγε, πίσω και το «Rewind» θα παίζει στο «τώρα» και στο «μετά» για μας.

Το «Rewind» θα μας ενώνει



Δεν θα γράψω τίποτε άλλο. Το ταξίδι τελείωσε, οι δρόμοι μας χώρισαν και μόνο το «Rewind» θα μας ενώνει. Αντιγράφω από το δελτίο Τύπου: Η Angelika Dusk επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της άλμπουμ REWIND, ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο των 80’s. Με 11 τραγούδια που υπογράφει η ίδια, η Angelika αναβιώνει τη μουσική ταυτότητα της δεκαετίας, αντλώντας έμπνευση από τον χαρακτηριστικό ήχο, την εκρηκτική ενέργεια και την ξεχωριστή αισθητική των 80’s. Συνδυάζοντας τη νοσταλγία με μια σύγχρονη pop προσέγγιση, δημιουργεί ένα άλμπουμ που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή της δεκαετίας στη σημερινή μουσική σκηνή.

Για τη δημιουργία του REWIND, η Angelika Dusk συνεργάστηκε με τον πολυβραβευμένο μουσικό παραγωγό και σταθερό συνοδοιπόρο της Rupert Christie, γνωστό για τη δουλειά του με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι U2, οι Coldplay και οι Green Day. Με τη χρήση αυθεντικών μουσικών οργάνων της εποχής, κατάφεραν να αναδημιουργήσουν τον χαρακτηριστικό ήχο των 80’s, αποτυπώνοντας την αισθητική και τη μοναδική μουσική ταυτότητα της δεκαετία. Α, πριν βάλω τελεία, θυμηθείτε αυτό:

Η Angelika Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ REWIND την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Gazarte Roof Stage. To Gazarte θα μεταμορφωθεί, για μία βραδιά μόνο, σε μία σύγχρονη disco με neon lights και ντισκομπάλες όπου θα χορέψουμε και θα συνδεθούμε με τους γύρω μας, απολαμβάνοντας το “τώρα”. Εισιτήρια ΕΔΩ

ΙNFO

Angelika Dusk

Rewind

New Album

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: Spotify, Apple Music

Eπικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications

Credits «Rewind»

All songs Written by Angelika Dusk and Jonny Lattimer

Leave a Light On & Stronger written by Angelika Dusk and Rupert Christie

All songs Produced, Mixed and Mastered by Rupert Christie

Lead Vocals: Angelika Dusk

Guitars: Simon Johnson

Bass: Dave Troke

Backing Vocals: Laura Vasilou and Shean Williams

Drum Programming: Sam Burden

Keyboards: All tracks Jonny Lattimer and Rupert Christie, Leave a Light On & Stronger Rupert Christie

Saxophone on Miracle, When We’re Dancing and Live This Life Again: Jim Knight

Sound Engineer on Deeper Love, Breaking My Heart & Live This Life Again: Savvas Kaisaritis

Summer Gone Prose: Shean Williams

Stronger 911 Call: Eva Nomikou (woman), Konstantinos Alexopoulos (operator)

Recorded at Noisy King Music Studio, Abbey Road Studios, Miloco Studios and Rupert Christie’s Studio

Credits When We’re Dancing

Music by Angelika Daskalopoulou, Jonny Lattimer

Produced & Mixed by Rupert Christie

Lead Vocals - Angelika Daskalopoulou

Backing Vocals – Laura Vasilou, Shean Williams

Guitars – Simon Johnson

Bass – Dave Troke

Keyboards – Rupert Christie

Drum Programming – Sam Burden

Saxophone – Jim Knight

Recorded at Miloco Studios London

When We’re Dancing Music Video

A Snowcage Records Production

Director: Andi Xhuma

DOP: Leonidas Michelopoulos

1st Camera Assistant: Spyros Kontorouchas

Gaffer: Giorgos Xanthikakis

Gaffer Assistants: Christos Tsapopoulos, Sandy Nikol

Electrician: Vaggelis Vancal

Filming Location: ΦΙΑΤ

Choreographer and Movement Curator: Markella Manoliadi

Choreographer Assistant: Fay Tzouma

Stylist: Vina Neofotistou

Assistant Stylist: Elina Psyllou

Make Up Artist: Maria Vez

Assistant Make Up Artist: Georgina Petrou

Hair Stylist: Maritina Manthopoulou

Assistant Hair Stylist: Alexandros Hontai

Production Manager: Dimitra Kalogera

Production Assistants: Artemis Makri, Stella Kalogera

The Band:

Vasilis Gkoritsas (Keyboards)

Dimitris Bosinakos (Drummer)

Fotini Kostopoulou (Vocals)

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