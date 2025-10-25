Ώρα για γιορτή με την Angelika Dusk!

Η αξιόλογη καλλιτέχνιδα μας καλεί την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο «A Liar Man», σε live 80’s party.

Το «Halloween» δεν ανήκει στις ελληνικές παραδόσεις. Για τον γράφοντα, το μόνο που τον συνδέει με αυτό είναι η ταινία «Η νύχτα με τις μάσκες». Ξέρετε (όσοι δεν ξέρετε, μάθετε παρακαλώ), «Μάικ Μάγιερς», Τζον Κάρπεντερ, η μάσκα, το μαχαίρι… το πιάσατε νομίζω. Αυτή η «αμερικανόφερτη» γιορτή κάπως μου βγάζει αρνητισμό, άντε στην καλύτερη αδιαφορία. Επειδή, όμως, «ποτέ μη λες ποτέ» και επειδή πάντα υπάρχει αφορμή για γιορτή, θα δεχτούμε το όλο σκηνικό για χάρη της υπέροχης Angelika Dusk. Υπερβολή; Μπορεί. Αν την ακούσετε, όμως, να τραγουδά, θα δικαιολογήσετε τη μεταστροφή και αφεθείτε στην εύστροφη, αναστροφή γιορτή.

Λίγο πριν το τέλος του πάντα ηρωικού και αξέχαστου Οκτώβρη για εμάς, ας αφεθούμε στο εορταστικό, νωχελικό, αγαπησιάρικο, δυνατό, ξεσηκωτικό πνεύμα της εν λόγω καλλιτέχνιδας. Όσοι βρεθείτε στις 30 του μήνα, στις 21:00, στο «A Liar Man» σίγουρα θα περάσετε καλά και σίγουρα τίποτα δεν θα σας τρομάξει. Ό,τι κι αν ζητήσετε, κέρασμα ή φάρσα, καλά θα πληρωθείτε. Η Angelika Dusk θα σας αποζημιώσει με ψυχωμένες ερμηνείες, ομορφιά και καλή διάθεση. Αφήστε, λοιπόν, τις νυχτερίδες και αράχνες στο ντουλάπι, πάρτε τα κλειδιά, χρήματα για ταξί αν πιείτε και την ανάγκη σας για τη φρεσκάδα του ζωντανού και διασκεδάστε τη νύχτα, με μάσκες ή χωρίς.

Τα αξέχαστα 80’s



Και επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, κρατήστε αυτό: Το live της Angelika Dusk αφορά τα 80’s, την πιο υπερβολική, την πιο ξοδεμένη δεκαετία του περασμένου αιώνα. Για εμάς του Έλληνες μιλάμε, έτσι; Τι να πούμε για τότε… Η «Αλλαγή» του ΠΑΣΟΚ, τα ζιβάγκο του Αντρέα, οι «πρασινοφρουροί», οι βιντεοκασέτες, ο Στάθης Ψάλτης, ο Χάρρυ Κλυνν, τα μπουζούκια, τα «σκυλάδικα», ο Κοσκωτάς, τα πάμπερς, ο Ντέταρι, το χρυσό του 87’ κι άλλα πολλά που ένωναν το παγωτό-πατούσα με τις βάτες, το σκαρπίνι με τα πακέτα Ντελόρ, τις πολιτικές τραγωδίες με τις αθλητικές και τα δάνεια με τα μπάνια του λαού.

Η Angelika Dusk ξέρει ότι σε αυτή τη δεκαετία υπήρξαν και τα είδωλά μας, οι αναφορές μας, οι μνήμες μας, οι βαριές υπενθυμίσεις μας, οι χαρές και οι λύπες μας. Γι’ αυτό και στο live θα ακούσετε, μεταξύ άλλων, Μαντόνα, Σπρίγκστιν, Φιλ Κόλινς, Μαντώ, Αλέξια, κομμάτια από ταινίες της εποχής, «Flashdance», «Footloose», «Beverly Hills Cop», κ.α. Αν δεν είστε γεννημένοι σε αυτή τη χρονική περίοδο μην ανησυχείτε. Η Angelika θα φροντίσει να περάσετε όλοι καλά, όλοι.

Προσοχή στο δελτίο Τύπου παρακαλώ



Πριν πάτε στο «A Liar Man» [είσοδος ελεύθερη], διαβάστε όσα προηγήθηκαν λίγο πιο μαζεμένα και πιο άμεσα. Αλλιώς, να τι λέει το δελτίο Τύπου από τους τρομερούς τύπους της «Zuma Communications».

«Η Angelika Dusk υποδέχεται το φθινόπωρο με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο και δίνει ραντεβού με το κοινό την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο A Liar Man, για ένα ξεσηκωτικό live στην καρδιά της Αθήνας. Με τα νέα της τραγούδια να έχουν κερδίσει δικαιωματικά τη θέση τους στο setlist, το Deeper Love και την ελληνική του εκδοχή του Σύνδεση Αληθινή αλλά και το Breaking my Heart, η Angelika θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με 80s vibes αλλά και με νέα τραγούδια που θα αγαπήσουμε από την πρώτη στιγμή.

Από αυτό δεν λείπουν τα πιο αγαπημένα της τραγούδια από καλλιτέχνες που λατρεύει να ακούει από παιδί on repeat, σε ευφάνταστες διασκευές και …η λίστα δεν έχει όρια, ούτε αποκλεισμούς: Madonna, Bruce Springsteen, Phil Collins, αλλά και τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Μαντώ και η Αλέξια καθώς και κομμάτια από iconic soundtracks ταινιών που πολλοί έχουμε ήδη στις playlists μας: Flashdance, Footloose, Beverly Hills Cop. Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε μαζί με την Angelika και την 5μελή μπάντα της, σε ένα ξεσηκωτικό sing-along medley που υπόσχεται πολλή ενέργεια, δυνατές αναμνήσεις και χορό.

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, φοράμε το χαμόγελό μας ή και κάτι... spooky! και δίνουμε ραντεβού με την Angelika Dusk στο A Liar Man για ένα μοναδικό live party με άρωμα Halloween. Δεν το χάνουμε!»

INFO

Angelika Dusk

Live @ A Liar Man

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα Έναρξης: 21.00

Συντελεστές

Angelika Dusk – φωνή

Πέτρος Βασιλειάδης - μπάσο

Βασίλης Γκορίτσας – πλήκτρα

Πάνος Καλκανάς – κιθάρα

Φωτεινή Κωστοπούλου – φωνητικά

Ντένης Παναγιωτίδης – ντραμς

Σάββας Καισαρίτης, Jacopo Fokas - Ηχοληψία

Παραγωγή: Snowcage Records

*Η Angelika Dusk σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok