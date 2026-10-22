Στέλιος Κοτίδης & Δήμητρα Μωραΐτη: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στον Σταυρό του Νότου

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους στις 6 Νοεμβρίου, με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο Στέλιος Κοτίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη συναντιούνται στον Σταυρό του Νότου Club, φέρνοντας μαζί τους επί σκηνής προσωπικές δημιουργίες, μια εκ των οποίων αποτέλεσε και την αφορμή της πρώτης γνωριμίας τους, αλλά και αγαπημένα τραγούδια που έχουν ξεχωριστή θέση στις μουσικές τους διαδρομές.



Ο Στέλιος Κοτίδης, ερμηνευτής και τραγουδοποιός, έχει ήδη διαμορφώσει τη δική του μουσική ταυτότητα μέσα από πολλές ζωντανές εμφανίσεις ταξιδεύοντας τα τραγούδια του ("Είναι η καρδιά σου κήπος", "Δάφνη", "Εκμαγείο" και άλλα) σε όλη την Ελλάδα αλλά και μέσα από σημαντικές συνεργασίες με άλλους δημιουργούς και ερμηνευτές σε δικές του συνθέσεις, όπως ο Δημήτρης Μπάκουλης ("Πληγές Στο Χρόνο", "Εξορισμένος"), ο Βασίλης Προδρόμου ("Δυο Λέξεις Άφησα"), η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα ("Αντικατοπτρισμός") και άλλοι. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2026 κυκλοφόρησε τον τέταρτο προσωπικό του δίσκο, με τίτλο «Μπερδεμένα», που περιλαμβάνει πέντε δικά του τραγούδια και δηλώνει έντονα το προσωπικό του αποτύπωμα, ενώ αυτό το διάστημα ετοιμάζει και τα επόμενα δισκογραφικά του βήματα σε συνεργασία με φωνές του σήμερα που έχουν ξεχωρίσει, όπως ο Γιάννης Μάλαμας και η Μαριάνα Κατσιμίχα.



Η Δήμητρα Μωραΐτη, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, αντλεί επιρροές από το ελληνικό τραγούδι, συνδυάζοντας γνώριμες μουσικές φόρμες με έναν σύγχρονο προσωπικό ήχο. Το πρώτο της τραγούδι, "Αερικό", σε στίχους και ερμηνεία της ίδιας, αποτέλεσε την αρχή της δισκογραφικής της πορείας, η οποία γεφυρώθηκε με εκείνη του Στέλιου Κοτίδη με την ερμηνεία των τραγουδιών του "Αρμύρα και Μαχαίρι" και "Αντίδοτα". Αξιοσημείωτες είναι και συνεργασίες της με τον Γιάννη Κότσιρα και η μακροχρόνια σύμπραξή της με τον Μίνω Μάτσα, με ιδιαίτερες στιγμές της πορείας της τις συμμετοχές της στο πλευρό του στο Ηρώδειο.



Με αφετηρία λοιπόν τις προσωπικές τους δημιουργίες και τις κοινές τους μουσικές αναφορές, ο Στέλιος Κοτίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη συνθέτουν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα σε μελωδίες, στίχους και ερμηνείες με προσωπικό χαρακτήρα. Οι δύο καλλιτέχνες συναντούν τις μουσικές τους διαδρομές πάνω στη σκηνή, αφήνοντας χώρο τόσο στη δική τους δημιουργική έκφραση όσο και στα τραγούδια που τους έχουν διαμορφώσει από το καλό έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο.



Μαζί τους οι μουσικοί:

Γιάννης Κοζυράκης | ηλεκτρική κιθάρα

Δημήτρης Στεφόπουλος | βιολί

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Ορφέας Σιέρρας | τύμπανα

Αποστόλης Κουκουγιάννης | μπουζούκι

Μάρκος Δημόπουλος | μπάσο





INFO

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Σταυρός του Νότου Club



Οι πόρτες ανοίγουν | 20:30

Ώρα Έναρξης | 21:00

Είσοδος | 13€

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://cometogether.live/el/ event/7292/stelios-kotidis- dimitra-moraiti-paraskeyi-6- noemvrioy-stayros-toy-notoy- club

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Entechno Sessions | Cultural Promotion