Γιώργος Σαμπάνης & Νίκος Μακρόπουλος: Το εντυπωσιακό 360° video clip για τις «Χάρτινες Αγάπες»

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό video clip για το νέο τους τραγούδι που έχει γίνει ήδη viral.

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζουν τις «Χάρτινες Αγάπες» μέσα από ένα πρωτότυπο music video που αποτυπώνει την εύθραυστη πλευρά και τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων.



Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης βρίσκονται στο επίκεντρο του video, με την κάμερα να κινείται αδιάκοπα σε 360 μοίρες και να ξεδιπλώνει έναν πολυδιάστατο κόσμο ανθρώπων. Σε ένα σκηνικό που μεταμορφώνεται διαρκώς, οι άνθρωποι γελούν, αγαπούν, απομακρύνονται και επιστρέφουν νοερά σε όσα δεν κατάφεραν να κρατήσουν, καθώς η ανάγκη για σύνδεση συγκρούεται με τον φόβο της απώλειας.



Οι «Χάρτινες Αγάπες», που κυκλοφορούν από την Panik Records, έχουν ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ έχουν κατακτήσει υψηλές θέσεις στα digital charts και αποτελούν ένα από τα πιο viral τραγούδια, με πάνω από 3.000 video creations στο TikTok μέσα σε μία εβδομάδα.

Οι «Χάρτινες Αγάπες», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια και παραγωγή του Χρήστου Soumka, επισφραγίζουν την ευρύτερη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι επιστρέφουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον «Βοτανικό», από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Το video σκηνοθέτησαν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.



Βρείτε τις «Χάρτινες Αγάπες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ xartines-agapes